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Баскетбол

ЛеБрон установил рекорд НБА

Американец провел рекордное количество матчей, в которых набрал 20+ очков.
Сегодня, 11:03
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
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Сегодня ночью, 29 октября, Лос-Анджелес Лейкерс встретились с Миннесотой Тимбервулвз.

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в данном поединке установил уникальное достижение.

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Легендарный баскетболист провел 1035 матчей, где ему удалось набрать 20+ очков. В этом поединке он набрал 28 очков.

Таким образом, он обогнал по этому показателю Карла Мэлоуна с 1034 матчами. Также более 1000 игр было у Карима Абдул-Джаббара (1024).

 

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