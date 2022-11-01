Бруклин уволил Стива Нэша

Бруклин уволил главного тренера Стива Нэша. Об этом сообщил журналист Эдриан Воджнаровский.

Данное решение было обоюдным - со стороны тренера и руководства клуба. Исполняющим обязанности главного тренера станет помощник Нэша Жак Вон.

На старте сезона Нетс одержали две победы и проиграли в пяти матчах регулярного чемпионата.

Напомним, Нэш возглавил Бруклин в 2020 году. На посту главного тренер Нетс канадец одержал 92 победы и потерпел 62 поражения.

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