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Бруклин уволил Стива Нэша

Канадский специалист остался без работы.
Сегодня, 19:55
Стив Нэш / Getty Images
Стив Нэш / Getty Images
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Бруклин уволил главного тренера Стива Нэша. Об этом сообщил журналист Эдриан Воджнаровский.

Данное решение было обоюдным - со стороны тренера и руководства клуба. Исполняющим обязанности главного тренера станет помощник Нэша Жак Вон.

На старте сезона Нетс одержали две победы и проиграли в пяти матчах регулярного чемпионата.

Напомним, Нэш возглавил Бруклин в 2020 году. На посту главного тренер Нетс канадец одержал 92 победы и потерпел 62 поражения.

Ранее сообщалось, что бывший президент США заинтересован в покупке Финикса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Стив Нэш Бруклин Нетс
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