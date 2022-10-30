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Баскетбол

Бывший президент США заинтересован в покупке Финикса

Он входит в группу инвесторов, которые могут выкупить Санз у проблемного владельца.
Сегодня, 21:16
Барак Обама / Getty Images
Барак Обама / Getty Images
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В сентябре после завершения расследования НБА отстранила владельца Финикса Роберта Сарвера на один год за использование расистских и женоненавистнических выражений, также оштрафовав его на 10 миллионов долларов.

После волны критики за слишком слабое наказание сам Сарвер выразил желание продать команду, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда.

Как сообщает Bleacher Report со ссылкой на журналиста Билла Симмонса, одним из потенциальных покупателей является бывший президент США Барак Обама, который входит в группу инвесторов, раздумывающих над приобретением франшизы.

"Я слышал, что Обама участник одной из групп", — сказал Симмонс Чарльзу Баркли в своем подкасте. "Это единственный парень, которого, как мне кажется, они сделали бы настоящим лицом (своей группы), и денежные парни были бы так счастливы, что он их возглавляет, что они бы просто сказали: "Круто".

Затем Баркли вмешался, сказав, что он присоединится к группе владельцев, если в нее войдет Обама, но только если там будет 44 человека (Обама был 44-м президентом США).

Если Обама присоединится к новой группе владельцев Санз, он будет не первым президентом США, который имеет долю в профессиональной спортивной франшизе. Джордж Буш-младший ранее был совладельцем бейсбольной команды Техас Рейнджерс с 1989 по 1998 год.

Ранее Шакил О'Нил заявлял о желании приобрести Финикс, если ему поможет в этом Джефф Безос.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барак Обама Финикс Санз Роберт Сарвер
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