НБА: Бостон в овертайме уступил Майами, Лейкерс обыграли на выезде Милуоки

В ночь на субботу, 3 декабря, состоялось целых одиннадцать матчей Национальной баскетбольной ассоциации.

Вернувшийся после травмы Джимми Батлер помог Майами прервать победный ход Бостона, еще и на Ти Ди Гардене. Лейкерс неожиданно для многих обыграли Милуоки, а Финикс сенсационно уступил Хьюстону.

Шарлотт – Вашингтон 117:116 (36:31, 38:28, 33:29, 10:28)

Шарлотт: Розир (25 + 8 передач), Убре (22 + 7 подборов), Вашингтон (21), Пламли (17 + 10 подборов), Макдэниэлс (9) – старт; Ричардс (12 + 9 подборов), Маледон (7), Макгауэнс (4), Джонс (0).

Вашингтон: Бил (33 + 7 передач), Порзингис (21 + 11 подборов), Кузма (14), Моррис (12 + 6 передач), Авдия (0) – старт; Кисперт (14), Гэффорд (10 + 12 подборов + 6 блок-шотов), Бартон (7), Гудвин (3), Гилл (2), Гибсон (0).

Бостон – Майами 116:120 OT (27:27, 35:32, 25:22, 23:29, 6:10)

Бостон: Браун (37 + 14 подборов + 5 потерь), Смарт (18 + 9 передач), Тейтум (14 + 12 подборов + 5 потерь), Уайт (13), Хорфорд (5) – старт; Г. Уильямс (18), Брогдон (6), Хаузер (5), Корнет (0).

Майами: Адебайо (28 + 7 подборов), Хирро (26 + 5 потерь), Батлер (25 + 15 подборов), Лаури (20), Калеб Мартин (10) – старт; Струс (4), Винсент (3), Дедмон (2), Хайсмит (2), Хаслем (0).

Кливленд – Орландо 107:96 (27:25, 27:22, 28:17, 25:32)

Кливленд: Митчелл (34 + 5 потерь), Мобли (19 + 13 подборов), Гарлэнд (18 + 6 передач), Стивенс (8), Уэйд (0) – старт; Лав (11 + 11 подборов), Окоро (7), Осман (5), Леверт (5), Диаките (0), Р. Лопес (0).

Орландо: Банкеро (22), Ф. Вагнер (16), М. Вагнер (16 + 9 подборов), Фульц (10 + 6 передач), Бол (3 + 7 подборов) – старт; Энтони (19), Росс (4), Хьюстан (3), Харрис (3).

Атланта – Денвер 117:109 (28:25, 32:21, 30:35, 27:28)

Атланта: Мюррэй (34 + 8 передач), Гриффин (24), Капела (12 + 11 подборов), Калвер (10 + 7 подборов), Джонсон (10 + 10 подборов) – старт; А. Холидэй (10), Оконгву (10), Богданович (5), Крейчи (2).

Денвер: Йокич (24 + 10 подборов + 8 передач), Дж. Мюррэй (20 + 7 передач), Гордон (14), Колдуэлл-Поуп (9), Браун (7) – старт; Хайлэнд (16), Чанчар (12), Смит (4), Рид (2), Джордан (1).

Милуоки – Лейкерс 129:133 (31:33, 27:33, 39:35, 32:32)

Милуоки: Я. Адетокумбо (40 + 7 подборов), Холидэй (28 + 9 передач), Миддлтон (17 + 7 передач), Б. Лопес (13 + 7 подборов), Аллен (8) – старт; Портис (15 + 10 подборов), Коннотон (8), Картер (0), Хилл (0), Мэттьюз (0).

Лейкерс: Дэвис (44 + 10 подборов), Джеймс (28 + 8 подборов + 11 передач), Уокер (14), Браун (9), Беверли (7) – старт; Уэстбрук (15 + 7 подборов + 11 передач), Ривз (7), Гэбриэл (5), Брайант (4), Нанн (0).

Бруклин – Торонто 114:105 (41:17, 31:32, 21:23, 21:33)

Бруклин: Ирвинг (27), Харрис (17), Дюрант (17 + 9 подборов + 7 передач), Клэкстон (15 + 9 подборов), О'Нил (11 + 8 подборов) – старт; Уоррен (10), Самнер (8), Сет Карри (4), М-ф Моррис (3), Томас (2).

Торонто: Сиакам (24 + 7 подборов), Ануноби (21), Барнс (17 + 9 подборов + 7 потерь), Ванвлит (10 + 6 передач), Колоко (5 + 9 подборов) – старт; Трент (16), Буше (5), Эрнангомес (3), Берч (2), Янг (2).

Мемфис – Филадельфия 117:109 (29:30, 35:24, 28:22, 25:33)

Мемфис: Морант (28 + 8 подборов), Джарен Джексон (22 + 9 подборов + 4 блок-шота), Брукс (17), Адамс (9 + 16 подборов + 6 передач), Кончар (8) – старт; Альдама (13), Кларк (10), Родди (7), Джонс (3).

Филадельфия: Эмбиид (35 + 12 подборов + 8 передач), Харрис (21 + 11 подборов), Милтон (17), Мелтон (13), Такер (3) – старт; Ньянг (7), Коркмаз (6), Хауз (5), Рид (2), Тайбулл (0).

Сан-Антонио – Новый Орлеан 99:117 (24:26, 28:23, 19:32, 28:36)

Сан-Антонио: Васселл (25), Джонсон (15), Бэйтс-Диоп (10), Джонс (9 + 9 передач), Коллинз (7) – старт; Бэсси (11 + 9 подборов), Лэнгфорд (10), Роби (7), Брэнэм (5), Джонсон (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (30 + 15 подборов + 8 передач), Валанчюнас (21 + 11 подборов), Мерфи (17), Макколлум (5), Дэниэлс (4) – старт; Маршалл (15), Альварадо (15), Нэнс (7 + 7 подборов), Грэм (3), Темпл (0).

Юта – Индиана 139:119 (35:24, 40:35, 26:22, 38:38)

Юта: Маркканен (24 + 13 подборов), Кларксон (19 + 5 потерь), Секстон (18), Олиник (10), Вандербилт (8) – старт; Кесслер (20 + 11 подборов), Бизли (16), Фонтеккьо (9), Хортон-Такер (6 + 9 передач), Агбаджи (5), Азубуйке (4), Александер-Уокер (0).

Индиана: Тернер (18), Халибертон (14), Смит (14), Нембард (13 + 10 передач), Хилд (6) – старт; Матурин (12), Бриссетт (11), Макконнелл (11), Несмит (8), Джексон (8), Браун (4), Тэйлор (0).

Финикс – Хьюстон 121:122 (36:27, 28:30, 32:29, 25:36)

Финикс: Букер (41 + 8 передач), Бриджес (22 + 8 подборов), Пэйн (20 + 12 передач), Эйтон (8 + 5 потерь), Шарич (3) – старт; Ли (10), Уэйнрайт (8), Шэмет (5), Бийомбо (4), Лэндейл (0).

Хьюстон: Грин (30 + 5 потерь), Смит (17), Портер (15 + 7 передач + 6 потерь), Шенгюн (13), Гордон (10) – старт; Фернанду (14 + 7 подборов), Исон (9), Мартин (7), Мэтьюз (3), Никс (3), Гаруба (1).

Голден Стэйт – Чикаго 119:111 (35:33, 28:19, 33:30, 23:29)

Голден Стэйт: Томпсон (26 + 6 передач), Карри (19 + 11 подборов + 6 передач + 6 потерь), Грин (13 + 9 подборов + 10 передач), Уиггинс (12), Луни (7 + 12 подборов) – старт; Пул (30), Дивинченцо (5), Лэмб (4), Грин (2), Куминга (1).

Чикаго: Вучевич (23 + 11 подборов), Лавин (21 + 7 подборов), Дерозан (16 + 7 передач), Грин (13), Карузо (2 + 6 передач) – старт; Драгич (14), Досунму (9), Уильямс (7), Джонс (6), Драммонд (0), Уайт (0).