Даллас отчислил Уокера, подписанного месяц назад

Кемба не сумел убедить Маверикс в своей профпригодности.

В пятницу, 6 января, Даллас объявил об отчислении из состава разыгрывающего Кембы Уокера, сообщает официальный сайт НБА.

29 ноября Маверикс подобрали 32-летнего игрока, который находился в статусе свободного агента после отчисления из Детройта, за который он не отыграл ни одного матча.

The Dallas Mavericks have waived guard Kemba Walker. pic.twitter.com/d75Mx2wDmd — Mavs PR (@MavsPR) January 6, 2023

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За техасскую команду Уокер провел 9 матчей, в которых в среднем набирал 8.0 очка, 1.8 подбора и 2.1 ассиста за 16.0 минут на паркете.

В своей дебютной игре 17 декабря против Кливленда Кемба набрал 32 очка, 5 подборов и 7 передач.