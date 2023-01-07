iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Даллас отчислил Уокера, подписанного месяц назад

Кемба не сумел убедить Маверикс в своей профпригодности.
Сегодня, 19:40
Кемба Уокер / Getty Images
Кемба Уокер / Getty Images

В пятницу, 6 января, Даллас объявил об отчислении из состава разыгрывающего Кембы Уокера, сообщает официальный сайт НБА.

29 ноября Маверикс подобрали 32-летнего игрока, который находился в статусе свободного агента после отчисления из Детройта, за который он не отыграл ни одного матча.

Читай также: ТОП-10 моментов игрового дня НБА: баззер-битер Оладипо с логотипа, ЛеБрон все еще умеет летать

За техасскую команду Уокер провел 9 матчей, в которых в среднем набирал 8.0 очка, 1.8 подбора и 2.1 ассиста за 16.0 минут на паркете.

В своей дебютной игре 17 декабря против Кливленда Кемба набрал 32 очка, 5 подборов и 7 передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Кемба Уокер

Статьи по теме

НБА: Бостон разобрался с Далласом, Денвер разгромил Клипперс НБА: Бостон разобрался с Далласом, Денвер разгромил Клипперс
Гонка за звание MVP регулярки: Дончич снова в деле, Яннис страдает от результатов Милуоки Гонка за звание MVP регулярки: Дончич снова в деле, Яннис страдает от результатов Милуоки
Дончичу покорилось историческое достижение в НБА Дончичу покорилось историческое достижение в НБА
Даллас откроет на Рождество памятник Новицки Даллас откроет на Рождество памятник Новицки
Помочь журналистам

Видео

Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Европа21:45
Эвра выступил против подписания Фелиша в Манчестер Юнайтед
Европа21:38
Манчестер Юнайтед заменит Роналду форвардом клуба из Чемпионшипа
Европа21:24
Анчелотти назвал причины поражения Реала в матче с Вильярреалом
Европа21:10
Ювентус добыл восьмую победу подряд в Серии А, обыграв Удинезе
Киберспорт21:06
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: stavn стал 10-м
Украина20:55
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа20:46
Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Формула 120:26
Большинство команд Формулы 1 против союза Андретти и Кадиллака
Другие страны20:10
Экс-игрок Металлиста и Шахтера разорвал контракт с Интернасьоналом
Европа19:52
Ливерпуль может усилиться хавбеком Аталанты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK