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Баскетбол

НБА: Кливленд разгромил Клипперс, 50 очков Янниса помогли Милуоки победить Нью-Орлеан

Вашему вниманию результаты матчей национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:30
Яннис Адетокумбо
Яннис Адетокумбо

В ночь с 29 на 30 января прошло четыре матча в рамках НБА.

Главный индивидуальный перформанс дня выдал Яннис Адетокумбо. Greek Freak набрал 50 очков и помог Милуоки обыграть Нью-Орлеан

Шарлот - Майами 117:122

Шарлотт: Розье (31 + 7 передач), Вашингтон (27), Хэйворд (20), Болл (19 + 7 подборов + 7 передач + 7 потерь), Пламли (10 + 8 подборов), Уильямс (7), Смит (4), Макдэниэлс (2 + 7 подборов), Тор (2).

Майами: Батлер (28 + 7 подборов), Хирро (24), Адебайо (17 + 6 передач), Лаури (11), Калеб Мартин (8), Струс (10), Оладипо (9), Винсент (8), О. Робинсон (2).

Мемфис - Индиана 112:100

Мемфис: Джарен Джексон (28 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Морэнт (27 + 10 подборов + 15 передач), Кларк (13), З. Уильямс (7), Брукс (5), Родди (11), Джонс (10), Тиллман (9 + 11 подборов), Альдама (2), Ларэвиа (0).

Индиана: Несмит (16), Тернер (15), Дуарте (9), Хилд (3), Макконнелл (0 + 7 передач + 5 потерь), Матурин (27 + 8 подборов), Джексон (13), Нембард (12), Бриссетт (5).

Кливленд - Клипперс 122:99

Кливленд: Гарлэнд (16 + 10 передач), Аллен (15 + 8 подборов + 5 потерь), Митчелл (11), Э. Мобли (9 + 9 подборов), Окоро (8, Осман (29), Леверт (12), Уэйд (8), Стивенс (5), Нето (4), Рубио (3), Р. Лопес (2).

Клипперс: Коффи (18), Пауэлл (11), Мэнн (4), Зубац (2 + 7 подборов), Батюм (0), Бостон (24), Браун (13 + 16 подборов), Диабате (13), Престон (12 + 8 передач), Кеннард (2).

Милуоки - Нью-Орлеан 135:110

Милуоки: Я. Адетокумбо (50 + 13 подборов), Холидэй (17 + 7 подборов + 6 передач), Б. Лопес (15 + 8 подборов), Аллен (8), Коннотон (6), Инглс (9), Миддлтон (9), Мэттьюз (8 + 9 подборов), Картер (6), Нвора (5), Мамукелашвили (2), Боучэмп (0), Т. Адетокумбо (0).

Нью-Орлеан: Альварадо (18 + 6 передач), Мерфи (16), Валанчюнас (16), Джонс (11), Маршалл (8 + 6 передач), Льюис (15), Грэм (10), Нэнс (10 + 12 подборов), Хэйс (6).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол результат

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