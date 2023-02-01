Новичок Лейкерс взял игровой номер в честь Коби Брайанта и его дочери

Руи Хачимура решил почтить память одного из величайших баскетболистов в истории и его дочери, которые погибли три года назад.

Недавно Лейкерс выменяли у Вашингтона форварда Руи Хачимуру, который в новой команде взял 28-й номер — и у него есть для этого веская причина.

Владелица Лос-Анджелеса Джинни Басс в подкасте Стивена Эй Смита рассказала о беседе с Хачимурой и причинах, по которым он выбрал именно такой игровой номер.

"Я спрашиваю его: "Ты уже выбрал номер?". "И он отвечает: "Да, я буду носить 28-й номер. 2 - в честь Джанны и 8 - в честь Коби", - цитирует Басс ESPN.

В своей карьере Коби Брайант носил № 8 и № 24, а его дочь Джанна - № 2, когда играла в Академии Мамба.

Напомним, что Коби и Джанна Брайанты погибли в результате авиакатастрофы 26 января 2020 года.

Вертолет, на котором они находились, летел на низкой высоте из-за плохих погодных условий и видимости. Он врезался в склон горы. В результате происшествия погибли Коби и Джанна, а также семь человек, находившихся на борту.