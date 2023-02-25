Аллен – об уходе Лава: Мне сказали, что он ушел за молоком и сигаретами

Центровой Кливленда рассказал, как он узнал об уходе своего одноклубника.

Кливленд и Кевин Лав договорились о выкупе контракта, в результате чего 34-летний форвард покинул команду из Огайо, после чего подписался с Майами.

Центровой Кавальерс Джарретт Аллен, который провел с Лавом два года, рассказал, как он узнал об этом.

"Мне сказали, что он ушел за молоком и сигаретами, и просто не вернулся", - цитирует Аллена Bleacher Report.

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Несмотря на то, что о выкупе контракта Лава сообщали многие американские инсайдеры, игроки Кливленда были в шоке от ухода Кевина. Донован Митчелл признался, что он даже не знал, что такие переговоры вообще ведутся.