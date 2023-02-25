Букер стал рекордсменом Финикса по заброшенным трехочковым

Минувшей ночью в рамках очередного матча регулярного сезона НБА Финикс на своем паркете обыграл Оклахому со счетом 124:114.

Лучшим игроком встречи стал лидер Санз Девин Букер. 26-летний защитник набрал линию из 25 очков, 6 подборов и 8 передач за 36 минут на площадке.

В этом матче Букер реализовал лишь один трехочковый из семи попыток. Но этого хватило, чтобы стать новым рекордсменом Финикса по заброшенным трехочковым.

Devin Booker has the most 3s in @Suns franchise history! 👏 pic.twitter.com/npC0Jptdpe — NBA (@NBA) February 25, 2023

Как сообщает StatMuse, Девин побил рекорд двукратного обладателя награды самого ценного игрока НБА Стива Нэша, на счету которого 1 051 точный бросок из-за дуги. На счету Букера теперь 1 052 попадания.

Напомним, что этой же ночью Клипперс и Сакраменто едва не устроили самый результативный матч в истории лиги.