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Баскетбол

Букер стал рекордсменом Финикса по заброшенным трехочковым

Лидер Санз побил рекорд двукратного MVP НБА Стива Нэша.
Вчера, 20:00
Девин Букер / Getty Images
Девин Букер / Getty Images

Минувшей ночью в рамках очередного матча регулярного сезона НБА Финикс на своем паркете обыграл Оклахому со счетом 124:114.

Лучшим игроком встречи стал лидер Санз Девин Букер. 26-летний защитник набрал линию из 25 очков, 6 подборов и 8 передач за 36 минут на площадке.

В этом матче Букер реализовал лишь один трехочковый из семи попыток. Но этого хватило, чтобы стать новым рекордсменом Финикса по заброшенным трехочковым.

Как сообщает StatMuse, Девин побил рекорд двукратного обладателя награды самого ценного игрока НБА Стива Нэша, на счету которого 1 051 точный бросок из-за дуги. На счету Букера теперь 1 052 попадания.

Напомним, что этой же ночью Клипперс и Сакраменто едва не устроили самый результативный матч в истории лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Финикс Санз Девин Букер

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