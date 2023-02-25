Матч Сакраменто и Клипперс стал вторым самым результативным в истории НБА

И даже в поединке с двумя овертаймами Алексею Леню не нашлось место на площадке.

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошел исторический матч между Клипперс и Сакраменто.

Несмотря на новичка Расселла Уэстбрука, который в дебютной игре набрал 17 очков и 14 ассистов на 7 потерях за 39 минут на паркете, команда Тайрона Лю уступила на своей площадке со счетом 175:176.

Такой результат стал возможен благодаря "отменной" обороне обеих команд, а также двум овертаймам. По ходу второй 5-минутки Уэстбрук был удален за шестой фол.

Как сообщает ESPN, этот матч стал вторым самым результативным в истории НБА. Он уступает лишь игре Денвера с Детройтом (184:186) с тремя овертаймами, которая состоялась 13 декабря 1983 года.

К тому же это был первый случай в карьере Кавая Леонарда, когда он проиграл встречу, в которой набрал 40+ очков.