iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Матч Сакраменто и Клипперс стал вторым самым результативным в истории НБА

И даже в поединке с двумя овертаймами Алексею Леню не нашлось место на площадке.
Сегодня, 17:31
Клипперс - Сакраменто / Getty Images
Клипперс - Сакраменто / Getty Images

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошел исторический матч между Клипперс и Сакраменто.

Несмотря на новичка Расселла Уэстбрука, который в дебютной игре набрал 17 очков и 14 ассистов на 7 потерях за 39 минут на паркете, команда Тайрона Лю уступила на своей площадке со счетом 175:176.

Такой результат стал возможен благодаря "отменной" обороне обеих команд, а также двум овертаймам. По ходу второй 5-минутки Уэстбрук был удален за шестой фол.

Как сообщает ESPN, этот матч стал вторым самым результативным в истории НБА. Он уступает лишь игре Денвера с Детройтом (184:186) с тремя овертаймами, которая состоялась 13 декабря 1983 года.

К тому же это был первый случай в карьере Кавая Леонарда, когда он проиграл встречу, в которой набрал 40+ очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард

Статьи по теме

Клипперс объявили о подписании контракта с Уэстбруком Клипперс объявили о подписании контракта с Уэстбруком
Уэстбрук встретится с Каваем и Джорджем для обсуждения создания нового звездного трио в Клипперс Уэстбрук встретится с Каваем и Джорджем для обсуждения создания нового звездного трио в Клипперс
Клипперс ведут переговоры с Уэстбруком о потенциальном контракте Клипперс ведут переговоры с Уэстбруком о потенциальном контракте
Трансферы УПЛ: Ризнык пополнил ряды Шахтера, Колос арендовал игрока Динамо Трансферы УПЛ: Ризнык пополнил ряды Шахтера, Колос арендовал игрока Динамо
Помочь журналистам

Видео

Владимир Кличко попытался управлять танком Leopard, готовящимся к отправке в Украину
Владимир Кличко попытался управлять танком Leopard, готовящимся к отправке в Украину

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина18:08
Трансферы УПЛ: Ризнык пополнил ряды Шахтера, Колос арендовал игрока Динамо
Европа18:01
Владелец Манчестер Юнайтед впервые с начала сезона посетит матч своей команды
Украина17:56
Наконец поставки оружия для нападения: Черноморец креативно представил новичка
НБА17:31
Матч Сакраменто и Клипперс стал вторым самым результативным в истории НБА
Другие страны17:28
Ярмоленко - в старте на матч Суперкубка ОАЭ
Европа16:55
Гвардиола - о Фодене: Он - бриллиант, он - ключевой игрок для нас
Европа16:46
Зинченко получил капитанскую повязку на матч Арсенала против Лестера
Европа16:25
Анчелотти высказался о решении Рамоса завершить карьеру в сборной
НХЛ16:22
НХЛ: лучшие бомбардиры
Европа16:11
Миколенко - в старте на матч против Астон Виллы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK