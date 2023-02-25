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Баскетбол

Сакраменто Леня и Клипперс с Уэстбруком набрали больше 170 очков в очном матче

Невероятно результативный поединок состоялся в рамках НБА.
Сегодня, 08:46
Getty Images
Getty Images

В Лос-Анджелесе прошел поединок Национальной баскетбольной ассоциации между местными Клипперс и гостями из Сакраменто Кингз.

Команды провели очень результативную встречу и обе набрали свыше 170 очков за четыре четверти и два овертайма.

Итоговый счет - 176:175 в пользу Сакраменто. 

Самый результативный матч дня в НБА

Самыми результативными игроками стали ДеАрон Фокс (42 очка) и вышедший со скамейки запасных Малик Монк (45) у Кингз и Кавай Леонард (44) с Полом Джорджем (34) в составе "королей".

Эта встреча была первой для Рассела Уэстбрука в составе Клипперс. Он отметился 17 очками и 14 ассистами.

Украинский центровой Алексей Лень в этой встрече не получил игрового времени.

На ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня в НБА. 


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