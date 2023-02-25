Сакраменто Леня и Клипперс с Уэстбруком набрали больше 170 очков в очном матче
Невероятно результативный поединок состоялся в рамках НБА.
В Лос-Анджелесе прошел поединок Национальной баскетбольной ассоциации между местными Клипперс и гостями из Сакраменто Кингз.
Команды провели очень результативную встречу и обе набрали свыше 170 очков за четыре четверти и два овертайма.
Итоговый счет - 176:175 в пользу Сакраменто.
Самый результативный матч дня в НБА
Самыми результативными игроками стали ДеАрон Фокс (42 очка) и вышедший со скамейки запасных Малик Монк (45) у Кингз и Кавай Леонард (44) с Полом Джорджем (34) в составе "королей".
Эта встреча была первой для Рассела Уэстбрука в составе Клипперс. Он отметился 17 очками и 14 ассистами.
Украинский центровой Алексей Лень в этой встрече не получил игрового времени.
На ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня в НБА.