НБА: Чикаго прибил Бруклин, Болл сильнее Эдвардса

В рамках регулярного чемпионата НБА состоялись очередные поединки. Атланта обыграла Кливленд, Майами оказался сильнее Майами и другие.

Результаты матчей НБА за 25 февраля

Вашингтон – Нью-Йорк 109:115 (38:27, 26:33, 24:29, 21:26)

Вашингтон: Порзингис (23), Кузма (23), Бил (16 + 8 передач + 5 потерь), Моррис (12), Гэффорд (3) – старт; Райт (15), Авдия (11 + 7 подборов), Нанн (3), Кисперт (3), Гибсон (0).

Нью-Йорк: Рэндл (46), Барретт (14), Брансон (13 + 9 передач), Робинсон (10 + 12 подборов), Граймс (5) – старт; Куикли (16), Харт (5), Хартенштайн (4 + 10 подборов), Топпин (2).

Атланта – Кливленд 136:119 (32:23, 49:34, 27:26, 28:36)

Атланта: Янг (34 + 9 передач), Мюррэй (25 + 9 подборов + 8 передач), Бей (19), Капела (10), Хантер (9) – старт; Оконгву (13 + 11 подборов), Богданович (10), Гриффин (9), Джонсон (7), А. Холидэй (0), Фернанду (0), Крейчи (0), Мэтьюз (0).

Кливленд: Гарлэнд (33), Митчелл (19), Аллен (14 + 9 подборов), Э. Мобли (13), Окоро (6) – старт; Осман (10), Стивенс (7), Нето (7), Уэйд (3), Грин (3), Рубио (2), Р. Лопес (2), Леверт (0).

Милуоки – Майами 128:99 (42:32, 31:24, 22:18, 33:25)

Милуоки: Холидэй (24 + 7 передач), Б. Лопес (17 + 7 подборов), Аллен (16), Картер (11 + 8 подборов), Я. Адетокумбо (4) – старт; Портис (18 + 11 подборов), Миддлтон (12), Краудер (9), Грин (6), Ленард (5), Инглс (4), Т. Адетокумбо (2), Боучэмп (0).

Майами: Батлер (23), Адебайо (18 + 7 подборов), Хирро (14), Винсент (2), Лав (0 + 8 подборов) – старт; Калеб Мартин (17), Зеллер (10), Струс (5), Д. Робинсон (3), Хайсмит (3), Оладипо (2), Кэйн (2).

Миннесота – Шарлотт 113:121 (32:37, 32:35, 25:24, 24:25)

Миннесота: Эдвардс (29 + 8 подборов), Гобер (17 + 10 подборов), Конли (15), Макдэниэлс (11), Андерсон (6 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Рид (16 + 8 подборов), Александер-Уокер (13), Науэлл (2), Маклафлин (2), Риверс (2).

Шарлотт: Болл (32 + 10 подборов + 8 передач), Хэйворд (27 + 13 подборов), Вашингтон (20 + 8 подборов), Розир (9), Уильямс (8) – старт; Ричардс (10), Убре (8), Смит (7), Тор (0).

Украинец Святослав Михайлюк отыграл в этом матче чуть больше 6 минут и успел сделать один ассист и выполнить один неточный бросок.

Финикс – Оклахома-Сити 124:115 (29:30, 36:30, 29:27, 30:28)

Финикс: Букер (25 + 8 передач), Пол (16 + 6 передач), Окоги (15 + 7 подборов), Эйтон (14 + 11 подборов), Крэйг (7 + 7 подборов) – старт; Пэйн (14), Уэйнрайт (10), Д. Ли (9), Росс (9 + 7 подборов), Лэндейл (5 + 7 подборов).

Оклахома-Сити: Джо (28 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (22), Дорт (17 + 10 подборов), Джейлин Уильямс (10), Гидди (7) – старт; Мэнн (11), Шарич (8), К. Уильямс (8), Уиггинс (4), Робинсон-Эрл (0), Уотерс (0).

Чикаго – Бруклин 131:87 (33:18, 30:11, 34:22, 34:36)

Чикаго: Лавин (32), Дерозан (17), Вучевич (13 + 10 подборов), Беверли (8), Карузо (4) – старт; Уильямс (17), Драммонд (13 + 10 подборов), Терри (11), Досунму (7 + 9 подборов), Уайт (5), Тэйлор (4), Д. Джонс (0).

Бруклин: Бриджес (13), К. Джонсон (10), Клэкстон (7), Динуидди (2), Финни-Смит (2) – старт; Томас (22), Сет Карри (19), Харрис (5), Ватанабе (3), Шарп (2), О'Нил (2).

Голден Стэйт – Хьюстон 116:101 (26:26, 40:23, 20:28, 30:24)

Голден Стэйт: Томпсон (42 + 7 подборов), Пул (15 + 8 передач), Дивинченцо (15), Куминга (7), Луни (2 + 13 подборов) – старт; Болдуин (11), Джером (9), Лэмб (8 + 7 подборов), Муди (4), Дж. Грин (3 + 7 подборов).

Хьюстон: Мартин (22 + 8 подборов), Вашингтон (15), Тэйт (14), Смит (13 + 9 подборов), Шенгюн (5 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Кристофер (13), Никс (9), Исон (6), Гаруба (2), Камински (2), Дэйс (0), Хаджинс (0).