В НБА обсуждают снижение возрастного ценза для участия в драфте

Новички, вероятно смогут появляться в лиге на год раньше

НБА и национальная ассоциация баскетболистов начали обсуждение нового коллективного соглашения.

Как сообщает инсайдер ESPN Шемс Чарания, среди прочих предложений снижение возрастного ценза для выхода на драфт.

По действующим правилам, лишь баскетболисты, которым исполнилось 19 лет и закончившие школу минимум за год до этого могут появляться на драфте.

Предлагается, чтобы игроки смогли появляться в лиге с 18 лет. Если бы правило действовало уже, то, к примеру, француз Виктор Вембаньяма, который является самым обсуждаемым игроком в контексте следующего драфта, уже играл бы в НБА.

Также среди изменений в правилах может появиться увеличение лимитов продления контракта. Согласно действующим правилам, зарплата игрока по сравнению с истекшим соглашением может быть увеличена лишь на 120%. Ассоциация баскетболистов насттаивает на том, чтобы показатель поднялся в диапазон 140-150%.

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