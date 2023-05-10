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НБА. Плей-офф: Филадельфия вышла вперед в противостоянии с Бостоном, Финикс на выезде уступил Денверу

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:58
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

Во вторник, 9 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной поединок плей-офф.

Бостон дома уступил Филадельфии, Денвер оказался сильнее Финикса.

Результаты матчей НБА за 9 мая

Бостон – Филадельфия 103:115 (26:33, 23:25, 23:30, 31:27)

Бостон: Тейтум (36 + 10 подборов), Браун (24), Смарт (14), Уайт (7), Хорфорд (0) – старт; Притчард (8), Брогдон (7), Р. Уильямс (4), Хаузер (3), Г. Уильямс (0), Корнет (0), Мускала (0).

Филадельфия: Эмбиид (33 + 7 подборов + 4 блок-шота), Макси (30 + 7 подборов), Харден (17 + 8 подборов + 10 передач), Харрис (16 + 11 подборов), Такер (3 + 7 подборов) – старт; Хауз (10), Мелтон (4), Рид (2), Ньянг (0), Милтон (0).

Счет в серии: 2:3

Денвер – Финикс 118:102 (35:24, 17:25, 39:25, 27:28)

Денвер: Йокич (29 + 13 подборов + 12 передач), Дж. Мюррэй (19 + 6 передач), Портер (19 + 8 подборов), Гордон (10 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (7 + 7 подборов) – старт; Б. Браун (25), К. Браун (5), Грин (4), Чанчар (0), Ннаджи (0), Смит (0), Уотсон (0), Джексон (0).

Финикс: Букер (28), Дюрэнт (26 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Эйтон (14 + 9 подборов), Пэйн (7), Окоги (1) – старт; Росс (9), Шэмет (6), Лэндейл (5), Уоррен (4), Крэйг (2), Д. Ли (0), Уэйнрайт (0).

Счет в серии: 3:2


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