НБА. Плей-офф: Денвер одолел Лейкерс в первой игре финала конференции
Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Во вторник, 16 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной матч плей-офф.
Денвер на своей площадке переиграл Лейкерс в первой игре финала Западной конференции.
Результаты матчей НБА за 16 мая
Денвер – Лейкерс 132:126 (37:25, 35:29, 34:38, 26:34)
Денвер: Йокич (34 + 21 подбор + 14 передач + 5 потерь), Дж. Мюррэй (31), Колдуэлл-Поуп (21), Портер (15 + 10 подборов), Гордон (12) – старт; Б. Браун (16), Грин (3), К. Браун (0).
Лейкерс: Дэвис (40 + 10 подборов), Джеймс (26 + 12 подборов + 9 передач), Ривз (23 + 8 передач), Расселл (8), Шредер (6) – старт; Хатимура (17), Уокер (6), Вандербилт (0).
Денвер ведет в серии – 1-0