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Баскетбол

НБА. Плей-офф: Денвер одолел Лейкерс в первой игре финала конференции

Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:43
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

Во вторник, 16 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной матч плей-офф.

Денвер на своей площадке переиграл Лейкерс в первой игре финала Западной конференции.

Результаты матчей НБА за 16 мая

Денвер – Лейкерс 132:126 (37:25, 35:29, 34:38, 26:34)

Денвер: Йокич (34 + 21 подбор + 14 передач + 5 потерь), Дж. Мюррэй (31), Колдуэлл-Поуп (21), Портер (15 + 10 подборов), Гордон (12) – старт; Б. Браун (16), Грин (3), К. Браун (0).

Лейкерс: Дэвис (40 + 10 подборов), Джеймс (26 + 12 подборов + 9 передач), Ривз (23 + 8 передач), Расселл (8), Шредер (6) – старт; Хатимура (17), Уокер (6), Вандербилт (0).

Денвер ведет в серии – 1-0


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