НБА. Плей-офф: Майами вновь шокировал Бостон
Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
В воскресенье, 21 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной матч плей-офф.
Майами на своей площадке переиграл Бостон, что позволило добыть третью победу подряд в финале Восточной конференции.
Результаты матчей НБА за 21 мая
Майами – Бостон 128:102 (30:22, 31:24, 32:17, 35:39)
Майами: Винсент (29), Батлер (16 + 8 подборов + 6 передач), Адебайо (13), Струс (10), Лав (5) – старт; Д. Робинсон (22), Калеб Мартин (18), Лаури (7), Зеллер (4), Йович (2), Юртсевен (2), Хайсмит (0).
Бостон: Тейтум (14 + 10 подборов), Браун (12), Уайт (9), Смарт (8 + 9 подборов + 8 передач), Хорфорд (8) – старт; Г. Уильямс (12), Притчард (12), Корнет (11), Р. Уильямс (8 + 8 подборов), Хаузер (5), Мускала (3), Брогдон (0).
Майами ведет в серии – 3-0