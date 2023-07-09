Попович продлил контракт с Сан-Антонио, став самым высокооплачиваемым тренером НБА

Легендарный тренер еще пять лет будет работать с командой из Техаса.

Самый побеждающий тренер в истории НБА подписал новый контракт.

Как сообщает ESPN, Сан-Антонио и Грегг Попович согласовали 5-летний контракт, по которому тренер получит 80 миллионов долларов, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории лиги.

Эта сделка превысит стоимость шестилетнего контракта Монти Уильямса на 78,5 миллионов, который он подписал ранее этим летом с Детройтом.

Напомним, что Попович привел Сперс к пяти чемпионским титулам НБА за время своей почти 30-летней карьеры. В марте 2022 года 74-летний наставник обошел Дона Нельсона по количеству побед в НБА - по итогам сезона-2022/23 на счету тренера 1366 побед..

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Стоит отметить, что Попович также занимает пост президента по баскетбольным операциям "шпор", и, возможно, он отработает новый контракт даже если он решит завершить карьеру до истечения его срока