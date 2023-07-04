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Баскетбол

Летняя лига НБА: результаты матчей

ISPORT знакомит читателей с результатами матчей Летней Лиги НБА.
Сегодня, 07:51
Шарлотт - Сан-Антонио / Getty Images
Шарлотт - Сан-Антонио / Getty Images

Традиционно летом "просыпается" баскетбол НБА – команды всех клубов выступают в Летней Лиге, где проверят умение задрафтованных новичков, молодых талантов и потенциальных кандидатов в команду.

Примет участие в Летней Лиге 2023 года и украинский центровой Дмитрий Скапинцев, который будет выступать за Нью-Йорк.

В этом году состоится три различных турнира - California Classic, Salt Lake City Summer League, и Las Vegas NBA Summer League.

Результаты матчей Летней лиги НБА

1-й день

Первый номер драфта Виктор Вембаньяма не участвовал в дебютном матче ЛЛ, в котором его Сан-Антонио противостоял Шарлотту Хорнетсу вместе со вторым номером драфта в этом году Брендоном Миллером. Форвард стал лучшим в своей команде, но они без шансов уступили, а Джулиан Шампань стал единственным, кто сегодня набрал 30 очков.

Из примечательных выступлений - Киган Маррей (Сакраменто) набрал 29 баллов, Никола Йович помог Майами обыграть Лейкерс (21 очко), а вернувшийся после травмы Чет Холмгрен выписал игрокам Юты 4 блок-шота.

  • Филадельфия - Мемфис 92:94 (24:21, 25:25, 28:22, 15:26), Salt Lake City Summer League
  • Юта - Оклахома 85:95 (13:16, 30:43, 19:23, 23:13), Salt Lake City Summer League
  • Лейкерс - Майами 90:107 (16:22, 24:36, 27:26, 23:23), California Classic
  • Шарлотт - Сан-Антонио 77:98 (11:30, 21:28, 21:21, 24, 19), California Classic
  • Сакраменто - Голден Стейт 100:94 (21:18, 26:22, 23:23, 30:31), California Classic

Заметим, что регулярный чемпионат Национальной баскетбольной Ассоциации стартует в октябре.


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