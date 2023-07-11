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Баскетбол

Вембаньяма больше не сыграет в Летней лиге НБА

При этом француз еще и не поедет на предстоящий чемпионат мира.
Сегодня, 20:18
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Участие в Летней лиге НБА для Виктора Вембаньямы подошло к концу.

Как сообщает ESPN, первый пик драфта 2023 года после двух матчей больше не выйдет на паркет вплоть до старта регулярного сезона.

Это связано с тем, что 19-летний бигмен намерен как можно лучше подготовиться к своему дебютному сезону в НБА в составе Сан-Антонио.

"В прошлом месяце баскетбол не занимал даже 50% моего графика. Для меня это невыносимо. Я знаю, что это особенный момент в моей жизни, но, если честно, я просто рад, что все закончилось", - заявил Вембаньяма.

Ранее он заявил, что для этой цели он также пожертвует выступлением на чемпионате мира-2023, который стартует в конце августа.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Летняя лига Сан-Антонио Сперс

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