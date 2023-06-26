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Баскетбол

Вембаньяма не сыграет на чемпионате мира-2023

Новичок Сан-Антонио решил пожертвовать турниром ради лучшей подготовки к сезону НБА.
Сегодня, 15:30
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма решил не играть за сборную Франции ​​на чемпионате мира этим летом, сообщает ESPN.

Вместо этого он планирует сосредоточиться на подготовке к своему дебютному сезону в НБА в составе Сан-Антонио и к Олимпийским играм в Париже в следующем году.

"Это было бы нереалистично с точки зрения развития и неразумно с точки зрения здоровья", — сказал Виктор, объявляя о своем решении французской газете L'Equipe.

"Надеюсь, люди поймут. Меня это тоже расстраивает. Сборная Франции по-прежнему играет для меня центральную роль. Я хочу выиграть с командой как можно больше титулов. Но я думаю, что это необходимая жертва".

Вембаньяма сказал в интервью, что Сперс поддержали бы любое его решение, и он сам пришел к этому выбору после консультации со своим личным медицинским персоналом.

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Ранее 19-летний вундеркинд заявлял о планах сыграть на данном турнире. Это может нанести удар по амбициям французов, которые хотят стать чемпионами мира.

При этом Вембаньяма все еще планирует сыграть, по крайней мере, в некоторых играх Летней лиги НБА в июле.

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