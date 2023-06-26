Главные таланты драфта 2023 года пригрозили ЛеБрону

Всего несколько дней прошло с момента, когда в Бруклине прошел ежегодный драфт Национальной баскетбольной ассоциации.

В этот вечер, который стал для них одним из главных в жизни, игроков, выбранных на драфте, спросили, на ком из нынешних звезд НБА они хотели бы поставить данк.

Большая часть новичков, в том числе главный талант поколения Виктор Вембаньяма, в качестве своей цели выбрали суперзвезду Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

"Я бы хотел заданчить через всех, но я буду чувствовать себя особенным, если когда-нибудь, надеюсь, я забью данк через ЛеБрона, потому что он так долго был иконой лиги", - цитирует Вембаньяму ClutchPoints.

The 2023 NBA draft class is coming for LeBron James 😂



(via boardroom/TT) pic.twitter.com/Lu6O9HTUDX — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 25, 2023

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