iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Главные таланты драфта 2023 года пригрозили ЛеБрону

"Королю" стоит приготовиться, ведь на него открылась самая настоящая охота.
26 июня, 00:09
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Всего несколько дней прошло с момента, когда в Бруклине прошел ежегодный драфт Национальной баскетбольной ассоциации.

В этот вечер, который стал для них одним из главных в жизни, игроков, выбранных на драфте, спросили, на ком из нынешних звезд НБА они хотели бы поставить данк.

Большая часть новичков, в том числе главный талант поколения Виктор Вембаньяма, в качестве своей цели выбрали суперзвезду Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

"Я бы хотел заданчить через всех, но я буду чувствовать себя особенным, если когда-нибудь, надеюсь, я забью данк через ЛеБрона, потому что он так долго был иконой лиги", - цитирует Вембаньяму ClutchPoints.

Читай также: "Горжусь успехом, которого мы добились": Смарт попрощался с Бостоном

Ранее новичок Торонто Грэйди Дик рассказал о своем главном приоритете карьеры в составе Рэпторс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

Статьи по теме

Джерри Уэст рассказал о том, как Коби Брайант хотел перейти в Мемфис Джерри Уэст рассказал о том, как Коби Брайант хотел перейти в Мемфис
Главной сенсации Лейкерс приписывают роман с известной певицей Главной сенсации Лейкерс приписывают роман с известной певицей
ЛеБрон начнет гонку на 24 часа Ле-Мана ЛеБрон начнет гонку на 24 часа Ле-Мана
Милан пытается договориться о контракте с бывшим вингером Барселоны Милан пытается договориться о контракте с бывшим вингером Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Европейские игры 2023: расписание соревнований
просмотров
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа01:01
Милан пытается договориться о контракте с бывшим вингером Барселоны
Европа00:44
Тоттенхэм и Лестер пришли к устному соглашению по трансферу Мэддисона
НБА00:29
Игрок Голден Стэйт выйдет на рынок свободных агентов
Европа00:06
Украина со второго места вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы-2023
Вчера, 23:55
Европа23:55
Чемпионат Европы (U-21): Грузия вышла с первого места, Украина и Испания разошлись миром
Европа23:50
Украина на последних минутах упустила победу над Испанией на молодежном Евро-2023
Формула 123:22
Алонсо ожидает, что Астон Мартин улучшит темп на Гран-при Австрии
Формула 123:03
Феррари использовала съемочный день для теста новых деталей
Европа23:02
Представители Аль-Хиляля прибыли в Париж ради Верратти
Олимпийские виды22:45
Европейские игры 2023: результаты и расписание украинцев в седьмой день
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK