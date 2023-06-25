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Баскетбол

Новичок Торонто Дик: Мой приоритет - подружиться с Дрейком

Тринадцатый пик прошедшего драфта определил для себя главную цель на будущее.
Сегодня, 18:58
Грэйди Дик / Getty Images
Грэйди Дик / Getty Images

После того, как Торонто выбрал Грэйди Дика под 13-м пиком на драфте НБА, 19-летний баскетболист был очень рад, ведь теперь у него будет возможность познакомиться со знаменитостью.

Как сообщает Sports Illustrated со ссылкой на Алекса Кеннеди из Basketball News, Дик был готов сразу же отправиться в Торонто, чтобы увидеть Дрейка и приступить к работе над своей целью - подружиться с популярным репером.

"Я должен пойти туда, должен увидеть Дрейка. Я с нетерпением жду этого. Стать корешами с Дрейком, это цель. Мне нужно, чтобы он носил мою майку. Когда это произойдет, я пойму, что справился. Это мой приоритет", - заявил Дик.

Затем вечер для Грэйди стал еще лучше, ведь его кумир подписался на него в Instagram.

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Музыкант был назначен глобальным послом Рэпторс в 2013 году, а также стал партнером франшизы в 2019 году в рамках нового соглашения о правах на имя с участием его звукозаписывающего лейбла OVO. Затем тренировочный центр клуба был переименован в Спортивный центр OVO.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дрейк Торонто Рэпторс

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