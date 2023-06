Новичок Торонто Дик: Мой приоритет - подружиться с Дрейком

После того, как Торонто выбрал Грэйди Дика под 13-м пиком на драфте НБА, 19-летний баскетболист был очень рад, ведь теперь у него будет возможность познакомиться со знаменитостью.

Как сообщает Sports Illustrated со ссылкой на Алекса Кеннеди из Basketball News, Дик был готов сразу же отправиться в Торонто, чтобы увидеть Дрейка и приступить к работе над своей целью - подружиться с популярным репером.

"Я должен пойти туда, должен увидеть Дрейка. Я с нетерпением жду этого. Стать корешами с Дрейком, это цель. Мне нужно, чтобы он носил мою майку. Когда это произойдет, я пойму, что справился. Это мой приоритет", - заявил Дик.

Raptors rookie Gradey Dick can't wait to meet Drake.



"Gotta get out there, see Drake. I haven't seen him a bunch, but I'm looking forward to that. [Becoming boys with Drake], that's the goal. I need him to wear my jersey. That's how I know [I've made it]. That's my priority."