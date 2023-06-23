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Баскетбол

Драфт НБА-2023: результаты церемонии

В Нью-Йорке проходит ярмарка талантов.
Сегодня, 03:27
Виктор Вембаньяма - первый номер драфта / Getty Images
Виктор Вембаньяма - первый номер драфта / Getty Images

Традиционно после завершения сезона в Национальной баскетбольной Ассоциации в США проходит Драфт, на котором команды выбирают себе молодых талантливых баскетболистов.

Как и ожидалось, под первым номером на этом драфте было выбрано французского центрового Виктора Вембаньяму, который начнет свою карьеру в Лиге в Сан-Антонио Сперс.

Результаты драфта НБА-2023

  1. Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)
  2. Брендон Миллер (Шарлотт)
  3. Скут Хендерсон (Портленд)
  4. Амен Томпсон (Хьюстон)
  5. Осар Томпсон (Детройт)
    братья Томпсоны
    братья Томпсоны / Источник: Getty Images
  6. Энтони Блэк (Орландо)
  7. Билал Кулибали (Индиана для Вашингтона)
  8. Джарас Уокер (Вашингтон для Индианы)
  9. Тейлор Хендрикс (Юта)
  10. Кейсон Уоллес (Даллас для Оклахомы)
  11. Джетт Ховард (Орландо)
  12. Деррек Лайвли (Оклахома для Далласа)

Обновляется...

Накануне драфта ISPORT рассказывал о самых интересных проспектах, которые пополнят Лигу в этом году.


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