Драфт НБА-2023: результаты церемонии

Традиционно после завершения сезона в Национальной баскетбольной Ассоциации в США проходит Драфт, на котором команды выбирают себе молодых талантливых баскетболистов.

Как и ожидалось, под первым номером на этом драфте было выбрано французского центрового Виктора Вембаньяму, который начнет свою карьеру в Лиге в Сан-Антонио Сперс.

Результаты драфта НБА-2023

Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) Брендон Миллер (Шарлотт) Скут Хендерсон (Портленд) Амен Томпсон (Хьюстон) Осар Томпсон (Детройт)

братья Томпсоны / Источник: Getty Images Энтони Блэк (Орландо) Билал Кулибали (Индиана для Вашингтона) Джарас Уокер (Вашингтон для Индианы) Тейлор Хендрикс (Юта) Кейсон Уоллес (Даллас для Оклахомы) Джетт Ховард (Орландо) Деррек Лайвли (Оклахома для Далласа)

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Накануне драфта ISPORT рассказывал о самых интересных проспектах, которые пополнят Лигу в этом году.