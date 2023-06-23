Драфт НБА-2023: результаты церемонии
В Нью-Йорке проходит ярмарка талантов.
Традиционно после завершения сезона в Национальной баскетбольной Ассоциации в США проходит Драфт, на котором команды выбирают себе молодых талантливых баскетболистов.
Как и ожидалось, под первым номером на этом драфте было выбрано французского центрового Виктора Вембаньяму, который начнет свою карьеру в Лиге в Сан-Антонио Сперс.
Результаты драфта НБА-2023
- Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)
- Брендон Миллер (Шарлотт)
- Скут Хендерсон (Портленд)
- Амен Томпсон (Хьюстон)
- Осар Томпсон (Детройт)
- Энтони Блэк (Орландо)
- Билал Кулибали (Индиана для Вашингтона)
- Джарас Уокер (Вашингтон для Индианы)
- Тейлор Хендрикс (Юта)
- Кейсон Уоллес (Даллас для Оклахомы)
- Джетт Ховард (Орландо)
- Деррек Лайвли (Оклахома для Далласа)
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Накануне драфта ISPORT рассказывал о самых интересных проспектах, которые пополнят Лигу в этом году.