Виктор Вембаньяма - первый номер драфта НБА
Сан-Антонио без сюрпризов избрал невероятного француза.
В Нью-Йорке стартовал драфт НБА 2023 года и под первым общим номером Сан-Антонио Сперс выбрали французского бигмена Виктора Вембаньяму.
220-сантиметровый баскетболист многими экспертами считается главным талантом поколения, и его выбор под первым номером не является сюрпризом.
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Всю свою карьеру к этому моменту Виктор провел во Франции, а теперь выступит под руководством легендарного Грега Поповича.