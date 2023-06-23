Виктор Вембаньяма - первый номер драфта НБА

В Нью-Йорке стартовал драфт НБА 2023 года и под первым общим номером Сан-Антонио Сперс выбрали французского бигмена Виктора Вембаньяму.

220-сантиметровый баскетболист многими экспертами считается главным талантом поколения, и его выбор под первым номером не является сюрпризом.

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Всю свою карьеру к этому моменту Виктор провел во Франции, а теперь выступит под руководством легендарного Грега Поповича.