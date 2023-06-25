Банкеро занял предпоследнее место в заявке сборной США на ЧМ-2023
Лучший новичок года изменил свое решение, ранее заявив о желании представлять Италию на международной арене.
Форвард Орландо Паоло Банкеро подтвердил свое участие в составе сборной США на предстоящем чемпионате мира 2023 года, сообщает The Athletic.
Лучший новичок прошедшего сезона НБА стал предпоследним игроком в заявке американской национальной команды.
На данный момент заявка сборной США на турнир выглядит следующим образом:
- Джейлен Брансон (Нью-Йорк)
- Энтони Эдвардс (Миннесота)
- Тайриз Халибертон (Индиана)
- Остин Ривз (Лейкерс)
- Брэндон Ингрэм (Новый Орлеан)
- Микал Бриджес (Бруклин)
- Кэм Джонсон (Бруклин)
- Бобби Портис (Милуоки)
- Джарен Джексон-младший (Мемфис)
- Уокер Кесслер (Юта)
- Паоло Банкеро (Орландо)
Теперь главный тренер США Стив Керр должен будет определиться с тем игроком, который займет последнее место в заявке команды.
Стоит отметить, что по ходу сезона-2022/23 Паоло Банкеро заявил, что планирует выступать за сборную Италии, а не США.