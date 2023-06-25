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Баскетбол

Банкеро занял предпоследнее место в заявке сборной США на ЧМ-2023

Лучший новичок года изменил свое решение, ранее заявив о желании представлять Италию на международной арене.
Сегодня, 17:53
Паоло Банкеро / Getty Images
Паоло Банкеро / Getty Images

Форвард Орландо Паоло Банкеро подтвердил свое участие в составе сборной США на предстоящем чемпионате мира 2023 года, сообщает The Athletic.

Лучший новичок прошедшего сезона НБА стал предпоследним игроком в заявке американской национальной команды.

На данный момент заявка сборной США на турнир выглядит следующим образом:

  1. Джейлен Брансон (Нью-Йорк)
  2. Энтони Эдвардс (Миннесота)
  3. Тайриз Халибертон (Индиана)
  4. Остин Ривз (Лейкерс)
  5. Брэндон Ингрэм (Новый Орлеан)
  6. Микал Бриджес (Бруклин)
  7. Кэм Джонсон (Бруклин)
  8. Бобби Портис (Милуоки)
  9. Джарен Джексон-младший (Мемфис)
  10. Уокер Кесслер (Юта)
  11. Паоло Банкеро (Орландо)

Теперь главный тренер США Стив Керр должен будет определиться с тем игроком, который займет последнее место в заявке команды.

Стоит отметить, что по ходу сезона-2022/23 Паоло Банкеро заявил, что планирует выступать за сборную Италии, а не США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Орландо Мэджик Паоло Банкеро сборная США по баскетболу

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