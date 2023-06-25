Банкеро занял предпоследнее место в заявке сборной США на ЧМ-2023

Лучший новичок года изменил свое решение, ранее заявив о желании представлять Италию на международной арене.

Форвард Орландо Паоло Банкеро подтвердил свое участие в составе сборной США на предстоящем чемпионате мира 2023 года, сообщает The Athletic.

Лучший новичок прошедшего сезона НБА стал предпоследним игроком в заявке американской национальной команды.

На данный момент заявка сборной США на турнир выглядит следующим образом:

Джейлен Брансон (Нью-Йорк) Энтони Эдвардс (Миннесота) Тайриз Халибертон (Индиана) Остин Ривз (Лейкерс) Брэндон Ингрэм (Новый Орлеан) Микал Бриджес (Бруклин) Кэм Джонсон (Бруклин) Бобби Портис (Милуоки) Джарен Джексон-младший (Мемфис) Уокер Кесслер (Юта) Паоло Банкеро (Орландо)

Теперь главный тренер США Стив Керр должен будет определиться с тем игроком, который займет последнее место в заявке команды.

Стоит отметить, что по ходу сезона-2022/23 Паоло Банкеро заявил, что планирует выступать за сборную Италии, а не США.