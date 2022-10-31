Не США: Банкеро определился, за какую сборную хочет выступать

Паоло Банкеро, выбранный под первым пиком драфта 2022 года, постепенно становится главной звездой Орландо.

Пока он развивает свою клубную карьеру, ему только предстоит начать выступать на международном уровне. Имея итальянские корни, 19-летний форвард заявил о желании играть именно за европейскую сборную.

"Когда мне было 16, итальянская сборная связалась с моим отцом", - цитирует Паоло BasketNews. "Они спросили: "У него есть итальянские корни? Он может получить гражданство?". И мой отец ответил на это "да".

"Итак, весь процесс начался, я несколько раз летал в Сан-Франциско, чтобы встретиться с ними в итальянском посольстве. У нас было несколько встреч, и в итоге я получил свой итальянский паспорт".

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"Не знаю когда, но я планирую играть за сборную Италии", — добавил Банкеро. "Я еще не был там, но чувак, количество любви, которое я получаю оттуда, просто безумно. Это безумие. Я не могу дождаться, чтобы поехать в Италию".

В нынешнем сезоне Паоло Банкеро провел семь матчей регулярки, в среднем набирая 22.7 очка, 7.6 подбора и 3.9 передач.