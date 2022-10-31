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Баскетбол

Игроки Бруклина провели собрание после очередного поражения в регулярке

Баскетболисты пытаются решить внутрикомандные проблемы, которые привели их к ужасному старту сезона.
Сегодня, 19:03
Симмонс, Дюрант и Ирвинг / Getty Images
Симмонс, Дюрант и Ирвинг / Getty Images
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В ночь на воскресенье, 30 октября, Бруклин проиграл Индиане со счетом 116:125. Данное поражение стало для команды Стива Нэша уже пятым в шести матчах нового регулярного сезона и четвертым подряд.

В связи с этим было проведено собрание, на котором присутствовали только игроки Нетс, передает ESPN.

Раздевалка Бруклина, которая обычно открывается сразу после того, как Нэш заканчивает свою послематчевую речь, была закрыта спустя много времени после завершения пресс-конференции тренера.

Когда раздевалка, наконец, открылась, настроение оказалось мрачным, а игроки тихо оделись и направились к выходу из Барклейс Центра.

"Все было честно", — сказал о собрании Бен Симмонс. "У нас был разговор. Очевидно, я не буду говорить об этом, но это было честно. Это то, что делают команды-победители. Держите друг друга в курсе, будьте открыты и общайтесь со своими товарищами по команде, уважайте это и будьте мужчинами".

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Понять, помогло ли подобное собрание баскетболистом можно будет после матча Бруклина в ночь на вторник, 1 ноября, когда Нетс вновь встретятся с Индианой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бруклин Нетс
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