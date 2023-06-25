"Горжусь успехом, которого мы добились": Смарт попрощался с Бостоном

Недавно в рамках трехстороннего обмена Бостон отправил в Мемфис Маркуса Смарта, который всю свою 9-летнюю карьеру провел в составе Селтикс.

В своих социальных сетях 29-летний защитник эмоционально попрощался со своей родной командой.

"С чего бы мне начать... Когда думаю о последних 9-ти годах, меня переполняют эмоции. Я приехал в Бостон наивным ребенком из Далласа, не зная, чего ожидать. Все, что я знал: моя мама привила мне трудовую этику, и я собирался работать на износ и убедиться, что заслужил уважение всех и каждого из болельщиков в Бостоне. Вот почему это было тяжело".

"Бостон, ты очень особенное место для меня. Я повзрослел здесь и встретил своих лучших друзей. Никогда не забуду время, проведенное здесь. В конечном итоге мы не повесили 18-й баннер, но я ОЧЕНЬ горжусь тем успехом, которого мы добились".

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"Мне будет многого не хватать, но в основном моих товарищей по команде, болельщиков, детей и нашей благотворительной деятельности в больнице. Это были замечательные 9 лет в Бостоне, спасибо вам за всю любовь, но теперь пришло время смотреть вперед".

"Не могу дождаться приезда в Мемфис и начала тренировок. Произойдет что-то особенное! Я счастлив стать частью семьи Гриззлис. Давайте приступим к работе".

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