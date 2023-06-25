iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

"Горжусь успехом, которого мы добились": Смарт попрощался с Бостоном

Лучший оборонительный игрок 2022 года подвел итоги своей карьеры в составе "кельтов".
Вчера, 22:43
Маркус Смарт / Getty Images
Маркус Смарт / Getty Images

Недавно в рамках трехстороннего обмена Бостон отправил в Мемфис Маркуса Смарта, который всю свою 9-летнюю карьеру провел в составе Селтикс.

В своих социальных сетях 29-летний защитник эмоционально попрощался со своей родной командой.

"С чего бы мне начать... Когда думаю о последних 9-ти годах, меня переполняют эмоции. Я приехал в Бостон наивным ребенком из Далласа, не зная, чего ожидать. Все, что я знал: моя мама привила мне трудовую этику, и я собирался работать на износ и убедиться, что заслужил уважение всех и каждого из болельщиков в Бостоне. Вот почему это было тяжело".

"Бостон, ты очень особенное место для меня. Я повзрослел здесь и встретил своих лучших друзей. Никогда не забуду время, проведенное здесь. В конечном итоге мы не повесили 18-й баннер, но я ОЧЕНЬ горжусь тем успехом, которого мы добились".

Источник: Getty Images

"Мне будет многого не хватать, но в основном моих товарищей по команде, болельщиков, детей и нашей благотворительной деятельности в больнице. Это были замечательные 9 лет в Бостоне, спасибо вам за всю любовь, но теперь пришло время смотреть вперед".

"Не могу дождаться приезда в Мемфис и начала тренировок. Произойдет что-то особенное! Я счастлив стать частью семьи Гриззлис. Давайте приступим к работе".

Ранее стало известно, что самый молодой MVP в истории НБА выйдет на рынок свободных агентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Мемфис Гриззлис Маркус Смарт

Статьи по теме

Звезду Мемфиса дисквалифицировали за демонстрацию огнестрельного оружия Звезду Мемфиса дисквалифицировали за демонстрацию огнестрельного оружия
Галлинари использовал опцию игрока с Бостоном на следующий сезон Галлинари использовал опцию игрока с Бостоном на следующий сезон
Джерри Уэст рассказал о том, как Коби Брайант хотел перейти в Мемфис Джерри Уэст рассказал о том, как Коби Брайант хотел перейти в Мемфис
Торонто назначит главным тренером сербского ассистента из Мемфиса Торонто назначит главным тренером сербского ассистента из Мемфиса
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:52
Бокс23:52
Мне скучно: экс-оппонент Усика хочет возобновить карьеру
Игровые23:49
Волейбол. Украина уступила Турции в тяжелом финале Золотой Евролиги
Формула 123:23
Владельцы Формулы 1 присматриваются к АПЛ в качестве объекта для инвестиций
Европа23:03
Барселона может подписать испанского ветерана
Олимпийские виды22:52
Скалолазание на Европейских играх: Казбекова остановилась в шаге от медали по боулдерингу
Теннис22:44
Костюк повторила достижение Свитолиной благодаря победе на турнире в Бирмингеме
НБА22:43
"Горжусь успехом, которого мы добились": Смарт попрощался с Бостоном
Футбол22:18
Арсенал согласовал условия контракта с центрбэком сборной Нидерландов
Европа22:17
Аллегри отказался от многомиллионной зарплаты в Саудовской Аравии
Европа21:59
Ювентус интересуется защитником Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK