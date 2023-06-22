Большой обмен в НБА: Бостон отдал Смарта и получит Порзингиса

Форвард Вашингтона Кристапс Порзингис перейдет в Бостон, об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, баскетболист воспользуется опцией продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 36 миллионов долларов, а затем будет обменян в Селтикс.

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Отмечается, что сделка будет трехсторонней. Разыгрывающий Мемфиса Тайус Джонс перейдет в Вашингтон. Также Селтикс расстанутся с разыгрывающим Маркусом Смартом который станет игроком Гриззлис.

Кроме того, Мемфис отдаст 25-й пик предстоящего драфта Бостону, а также пик первого раунда драфта НБА 2024 от Голден Стэйт. В свою очередь, Вашингтон получит от Селтикс 35-й пик на драфте, который пройдет сегодня в Бруклине.

Ранее сообщалось, что один из лидеров Вашингтона отказался от опции игрока ради более выгодного контракта.