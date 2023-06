Один из лидеров Вашингтона отказался от опции игрока ради более выгодного контракта

Форвард Вашингтона Кайл Кузма отказался от своей опции игрока на 13 миллионов долларов за следующий сезон, в результате чего он станет свободным агентом, сообщает ESPN.

Ожидается, что 27-летний баскетболист станет одним из самых желанных игроков на рынке свободных агентов. При этом еще в апреле он заявил, что не исключает своего переподписания с Уизардс.

ESPN Sources: As expected, Washington Wizards forward Kyle Kuzma has declined his $13 million player option and become a free agent. Kuzma will be one of the marketplace’s most prominent players. A return to Washington on a new deal remains a possibility.