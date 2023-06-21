Один из лидеров Вашингтона отказался от опции игрока ради более выгодного контракта

Форвард Вашингтона Кайл Кузма отказался от своей опции игрока на 13 миллионов долларов за следующий сезон, в результате чего он станет свободным агентом, сообщает ESPN.

Ожидается, что 27-летний баскетболист станет одним из самых желанных игроков на рынке свободных агентов. При этом еще в апреле он заявил, что не исключает своего переподписания с Уизардс.

ESPN Sources: As expected, Washington Wizards forward Kyle Kuzma has declined his $13 million player option and become a free agent. Kuzma will be one of the marketplace’s most prominent players. A return to Washington on a new deal remains a possibility. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2023

"Это 100%-й вариант. Я прекрасно провел здесь время. Здесь я значительно улучшил свою игру, к тому же, здесь хорошие люди. Я был бы дураком, если бы сказал, что это не мой вариант", - заявил Кузма.

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Но после окончания сезона для организации все изменилось. Генеральный менеджер Томми Шеппард был уволен, а его место занял Майкл Уингер, пришедший из Клипперс.

Команда также оформила обмен своей главной звезды Брэдли Била в Финикс, что указывает на то, что Вашингтон планирует уйти в перестройку, а Кузма может не входить в эти планы.

В прошлом сезоне Кайл Кузма набирал в среднем 21.2 очка, 7.2 подбора и 3.7 ассиста за матч.