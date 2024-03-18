НБА: Бостон с рекордными минутами Михайлюка обыграл Вашингтон, Даллас вырвал победу над Денвером

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 18 марта, состоялись семь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 17 марта

Милуоки – Финикс 140:129 (39:36, 43:24, 27:34, 31:35)

Милуоки: Лиллард (31 + 16 передач), Миддлтон (22 + 7 передач), Краудер (18), Бизли (17), Б. Лопес (10 + 7 подборов) – старт; Портис (31 + 10 подборов), Грин (5), Беверли (3), Коннотон (3).

Финикс: Бил (28 + 7 передач), Аллен (25 + 8 передач), Букер (23 + 9 подборов + 6 передач), Дюрант (11 + 9 подборов), Нуркич (8 + 6 передач) – старт; О'Нил (16), Гордон (10), Юбэнкс (4), Бол (2), Родди (2), Уэйнрайт (0), Литтл (0).

Детройт – Майами 101:104 (23:21, 27:39, 26:19, 25:25)

Детройт: Каннингем (17 + 9 передач), Фонтеккьо (13 + 8 подборов), Стюарт (12), Дюрен (11 + 10 подборов), Айви (10) – старт; Фурнье (18), Умуде (9), Сассер (7 + 6 передач), Уайзмен (4).

Майами: Д. Робинсон (30), Адебайо (20 + 17 подборов), Розир (17 + 9 передач), Хакес (15), Хайсмит (3) – старт; Калеб Мартин (10 + 7 подборов), Райт (6), Брайант (2), Миллс (1).

Даллас – Денвер 107:105 (30:34, 28:27, 26:18, 23:26)

Даллас: Дончич (37 + 9 подборов), Ирвинг (24 + 7 подборов + 9 передач), Д. Джонс (9 + 8 подборов), Гэффорд (8), Вашингтон (4 + 11 подборов) – старт; Лайвли (14 + 8 подборов), Экзам (8), Харди (2), Хардуэй (1), Клебер (0).

Денвер: Дж. Мюррэй (23 + 7 передач), Портер (20 + 7 подборов), Йокич (16 + 11 подборов + 7 передач), Гордон (11 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; К. Браун (10), Джексон (8), Ннаджи (4), Уотсон (3), Дж. Холидэй (0).

Вашингтон – Бостон 104:130 (27:45, 26:36, 25:27, 26:22)

Вашингтон: Пул (31), Шэмпени (14 + 8 подборов), Холмс (8), Болдуин (6 + 7 подборов), Кисперт (4) – старт; Гилл (13), Бернард (12), Батлер (8 + 6 передач), Дэвис (8), Оморуйи (0).

Бостон: Хаузер (30), Тейтум (30 + 6 передач), Хорфорд (14), Холидэй (7), Бриссетт (7) – старт; Корнет (14), Притчард (14 + 13 передач), Михайлюк (9), Тиллман (3), Спрингер (2), Кета (0).

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке рекордные для себя в сезоне 22 минуты 35 секунд, за которые набрал девять очков, совершил пять подборов и отдал две передачи.

Орландо – Торонто 111:96 (26:24, 26:23, 35:26, 24:23)

Орландо: Банкеро (29), Ф. Вагнер (22 + 8 подборов + 5 потерь), Саггс (10), Картер (9), Г. Харрис (7) – старт; М. Вагнер (14), Энтони (6), Инглс (5), Фульц (4), Хьюстан (3), Блэк (2), Скофилд (0), Битадзе (0), Ховард (0), Окики (0).

Торонто: Трент (15), Куикли (12 + 7 подборов), Олиник (11), Дик (10), Агбаджи (9 + 7 подборов) – старт; Нвора (18 + 7 подборов), Б. Браун (12), Рэмзи (5), Портер (4 + 7 подборов), Фримен-Либерти (0), Макдэниэлс (0).

Сан-Антонио – Бруклин 122:115 OT (25:29, 30:27, 25:27, 30:27, 12:5)

Сан-Антонио: Вембаньяма (33 + 15 подборов + 7 передач + 7 блок-шотов), Васселл (25 + 8 передач), Джонс (11 + 7 передач), Сохан (4 + 9 подборов), Шэмпени (0) – старт; К. Джонсон (24), Осман (10), Брэнэм (7), Коллинз (6 + 7 подборов), Уэсли (2).

Бруклин: Томас (31), Шредер (19 + 7 передач + 5 потерь), Бриджес (14 + 7 подборов), Клэкстон (11 + 14 подборов), Финни-Смит (8 + 7 подборов) – старт; Шарп (15), К. Джонсон (12), Смит (5), Уокер (0).

Клипперс – Атланта 93:110 (29:31, 15:30, 18:27, 31:22)

Клипперс: Ленард (28), Джордж (26), Харден (9 + 9 передач), Мэнн (7), Зубац (6) – старт; Мун (5), Пламли (5), Такер (3), Коффи (2), Хайлэнд (2 + 5 потерь), Бостон (0), Тайс (0), Миллер (0), Браун (0).

Атланта: Мюррэй (21 + 10 передач), Джонсон (18 + 12 подборов + 6 передач), Капела (15 + 13 подборов), Богданович (11), Крейчи (5) – старт; Хантер (20), Фернанду (6 + 7 подборов), Мэтьюз (6), Мэттьюз (6), Форрест (2).

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