Крис Пол узнал о своем обмене из Финикса в Вашингтон от сына

Никто из фронт-офиса Санз не связался с игроком, чтобы рассказать о его трейде.

Крис Пол обнаружил, что его карьера в Финиксе закончилась благодаря сообщению от своего сына, сообщает The Guardian.

Двенадцатикратный участник Матча всех звезд был отправлен в Вашингтон в рамках обмена, в результате которого Брэдли Бил перешел в Санз.

"Когда (новости о трейде) приходят, мой сын пишет мне", — сказал 38-летний разыгрывающий.

"Я показал телефон жене. Вчера я разговаривал с (генеральным менеджером Санз) Джеймсом Джонсом или типа того… Я был удивлен".

Пол предположил, что бывшая звезда Детройта Айзея Томас, который близок к владельцу Финикса Мэту Ишбиа, мог повлиять на сделку.

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"Мэт и Айзея, я думаю, просто хотели пойти в другом направлении. Серьезно, это часть бизнеса, и вы понимаете, что никто вам ничего не должен. Как бы вы с ними ни были близки и чем бы ни занимались, вы понимаете, что в этом бизнесе вам никто ничего не должен, как и должно быть".

Но, находясь на закате своей карьеры, Крис Пол, один из лучших игроков своего поколения, заявил, что не планирует заканчивать.

При этом остается неизвестным, где он будет играть, так как для оформления сделки может потребоваться третья команда, в которую он и отправится.