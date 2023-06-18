Трехкратный лучший шестой игрок НБА объявил о завершении карьеры

Спустя год с момента своего последнего матча Лу Уильямс решил остановиться.

Лу Уильямс, который считается одним из лучших игроков, выходящих со скамейки запасных, объявил о завершении своей 17-летней карьеры, сообщает ESPN.

Уильямс рассказал об этом решении в видео на YouTube, рассказанном его дочерью, в котором рассказывается о его пути в НБА и времени в лиге.

36-летний защитник трижды признавался Лучшим шестым игроком года (2015, 2018, 2019). По данному показателю он делит первое место с Джамалом Кроуфордом.

При этом на счету Уильямса всего 122 появления в стартовом составе из 1123 матчей за карьеру. На его счету рекордные для НБА 13 396 очков, которые он набрал, выходя со скамейки, что на 2 117 больше, чем у Кроуфорда.

Источник: Getty Images

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Лу Уильямс набирал в среднем 13.9 очка и 3.4 передачи за матч. Он успел поиграть за шесть команд: Филадельфия, Атланта, Торонто, Лейкерс, Хьюстон и Клипперс. Его последняя игра состоялась в апреле 2022 года.

Лу Уильямс был выбран на драфте НБА 2005 года под 45-м номером. Из 60 игроков, выбравнных в тот год, только Крис Пол набрал в НБА больше очков, чем Уильямс, который сразу после школы попал в лигу.

Он заканчивает свою карьеру с 15 593 очками, занимая 131-е место в истории НБА.