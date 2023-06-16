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Баскетбол

Джордан близок к продаже Шарлотт Михайлюка

Легендарный в прошлом баскетболист перестанет быть владельцем франшизы Хорнетс.
Сегодня, 17:23
Майкл Джордан / Getty Images
Майкл Джордан / Getty Images

Легендарный экс-баскетболист Майкл Джордан вскоре перестанет быть владельцем франшизы Шарлотт Хорнетс.

Как сообщает авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Майкл продаст акции, которые принадлежат ему, групе во главе с Гейбом Плоткиным и Риком Шналлом.

Таким образом, американец прекратит свою 13-летнюю эру в управлении Хорнетс. Отметим, что Плоткин и до этого владел частью акций Шарлотт, а его партнер Рик Шналл владеет миноритарным пакетом акций Атланты Хоукс.

Также стоит сказать, что в составе Хорнетс выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майкл Джордан Шарлотт Хорнетс

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