Джордан близок к продаже Шарлотт Михайлюка

Легендарный в прошлом баскетболист перестанет быть владельцем франшизы Хорнетс.

Легендарный экс-баскетболист Майкл Джордан вскоре перестанет быть владельцем франшизы Шарлотт Хорнетс.

Как сообщает авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Майкл продаст акции, которые принадлежат ему, групе во главе с Гейбом Плоткиным и Риком Шналлом.

Таким образом, американец прекратит свою 13-летнюю эру в управлении Хорнетс. Отметим, что Плоткин и до этого владел частью акций Шарлотт, а его партнер Рик Шналл владеет миноритарным пакетом акций Атланты Хоукс.

Также стоит сказать, что в составе Хорнетс выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк