Джордан близок к продаже Шарлотт Михайлюка
Легендарный в прошлом баскетболист перестанет быть владельцем франшизы Хорнетс.
Легендарный экс-баскетболист Майкл Джордан вскоре перестанет быть владельцем франшизы Шарлотт Хорнетс.
Как сообщает авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Майкл продаст акции, которые принадлежат ему, групе во главе с Гейбом Плоткиным и Риком Шналлом.
Таким образом, американец прекратит свою 13-летнюю эру в управлении Хорнетс. Отметим, что Плоткин и до этого владел частью акций Шарлотт, а его партнер Рик Шналл владеет миноритарным пакетом акций Атланты Хоукс.
Также стоит сказать, что в составе Хорнетс выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк