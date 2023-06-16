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Баскетбол

Попович подпишет новый контракт с Сан-Антонио и станет самым высокооплачиваемым тренером в НБА

Потенциальный выбор Виктора Вембаньямы на драфте убедил пятикратного чемпиона остаться еще на несколько лет.
Сегодня, 14:28
Грегг Попович / Getty Images
Грегг Попович / Getty Images

Контракт Грегга Поповича с Сан-Антонио подошел к концу по завершению сезона-2022/23 и судьба 74-летнего наставника оставалась неизвестной.

Ожидалось, что член Зала славы баскетбола уйдет на пенсию, но победа Сперс в лотерее драфта, судя по всему, повлияла на его планы.

Как сообщает SpursTalk, Попович продлит контракт с организацией.

Все идет к тому, что САС выберут на драфте Виктора Вембаньяму, что убедило тренера остаться еще на несколько лет.

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По информации источника, Поп подпишет трехлетний контракт, по которому он будет получать 14 миллионов долларов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в лиге.

Ранее рекордный контракт с Детройтом подписал Монти Уильямс, который заявил, что терпение франшизы и решение не торопить переговоры повлияли на его решение возглавить Пистонс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Грегг Попович Сан-Антонио Сперс

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