Уильямс: Терпение Детройта на фоне диагноза жены помогло принять решение

Если бы не хорошие новости о здоровье жены, у которой диагностировали рак груди, тренер не согласился бы на работу.

Когда генеральный менеджер Детройта впервые связался с Монти Уильямсом в мае по поводу работы, тренер сказал, что сейчас не подходящее время для переговоров.

Уильямс все еще не оправился от увольнения с поста тренера Финикса 13 мая. К тому же, он подумывал о том, чтобы взять перерыв после того, как во время плей-офф НБА у его жены Лизы был диагностирован рак груди.

Однако хорошие новости о ее здоровье наставник получил раньше, чем ожидалось. И как только он снова связался с Пистонс, сделка была быстро заключена.

"Это была огромная часть моего принятия решения", — цитирует Уильямса ESPN. "Терпение, которое Пистонс проявили к этому, о многом мне сказало".

"Причина, по которой я поднимаю эту тему, заключается не в том, чтобы говорить о моей семье, а в том, чтобы сделать больший акцент на том, что женщины нуждаются в тестировании на ранней стадии", — сказал Уильямс, чья первая жена Ингрид погибла в автокатастрофе в 2016 году.

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"Мы сделали генетическое тестирование, а затем сканирование за сканированием за сканированием, и затем мы обнаружили рак груди на ранней стадии. Это, возможно, спасло жизнь моей жене. Это может спасти других".

Еще один важный фактор, повлиявший на то, что Уильямс стал тренером Детройта, это шестилетний контракт на 78,5 миллионов долларов - крупнейший тренерский контракт в истории НБА.

"Это то, о чем люди не говорят. Они всегда говорят, что дело было не в деньгах. Я всегда смеюсь над этим. Я думаю, что это неуважение. Когда кто-то настолько щедр, чтобы платить мне такие деньги, во-первых, это следует приветствовать, а во-вторых, об этом следует говорить".

Напомним, что на место Монти Уильямса Финикс назначил экс-тренера Лейкерс Фрэнка Вогеля, который чуть более года оставался без работы.