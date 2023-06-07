Финикс объявил о назначении Вогеля

Бывший тренер Лейкерс длительные годы будет работать в новой команде.

Финикс официально объявил о назначении Фрэнка Вогеля главным тренером команды.

По информации СМИ, стороны заключили контракт на пять лет, за которые специалист заработает 31 миллион долларов.

Welcome to The Valley, Coach! 🏜️ pic.twitter.com/EYSCGFsNyz — Phoenix Suns (@Suns) June 6, 2023

Напомним, что Вогель выиграл чемпионство в 2020 с Лейкерс, а затем был безработным с апреля 2022 года.

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Специалист провел 11 сезонов в качестве главного тренера. В 820 матчах он добился 431 победы – 52,6%.

Напомним, в середине мая Финикс уволил Монти Уильямса сразу после поражения от Денвера в шестом матче 2-го раунда плей-офф. Ранее сообщалось, что Детройт заключил рекордный контракт с Монти Уильямсом.