iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Финикс объявил о назначении Вогеля

Бывший тренер Лейкерс длительные годы будет работать в новой команде.
Сегодня, 09:10
Фрэнк Вогель / Getty Images
Фрэнк Вогель / Getty Images

Финикс официально объявил о назначении Фрэнка Вогеля главным тренером команды.

По информации СМИ, стороны заключили контракт на пять лет, за которые специалист заработает 31 миллион долларов.

Напомним, что Вогель выиграл чемпионство в 2020 с Лейкерс, а затем был безработным с апреля 2022 года.

Читай также: "Зовите, если нужен вратарь": чемпион НБА забавно отреагировал на переезд звезд футбола в Саудовскую Аравию

Специалист провел 11 сезонов в качестве главного тренера. В 820 матчах он добился 431 победы – 52,6%.

Напомним, в середине мая Финикс уволил Монти Уильямса сразу после поражения от Денвера в шестом матче 2-го раунда плей-офф. Ранее сообщалось, что Детройт заключил рекордный контракт с Монти Уильямсом.


Статьи по теме

В Бразилии приняли "закон Винисиуса" В Бразилии приняли "закон Винисиуса"
Германия - Украина: онлайн-трансляцию товарищеского матча Германия - Украина: онлайн-трансляцию товарищеского матча
Онлайн-трансляция презентации нового тренера сборной Украины Онлайн-трансляция презентации нового тренера сборной Украины
Крестник Месси резко ответил ПСЖ на прощальный пост клуба в социальных сетях Крестник Месси резко ответил ПСЖ на прощальный пост клуба в социальных сетях
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Майами сравнял счет в противостоянии с Денвером
просмотров

Последние новости

Другие страны11:25
В Бразилии приняли "закон Винисиуса"
Украина11:15
Германия - Украина: онлайн-трансляцию товарищеского матча
Украина11:06
Онлайн-трансляция презентации нового тренера сборной Украины
Европа10:59
Крестник Месси резко ответил ПСЖ на прощальный пост клуба в социальных сетях
Украина10:40
Германия - Украина: прогноз на товарищеский матч
Европа10:25
Моуриньо получил "щедрое предложение" от клуба из Саудовской Аравии
Украина10:20
Германия - Украина: где смотреть товарищеский матч
Европа09:50
Месси выбирает между двумя вариантами продолжения карьеры
Лига конференций09:40
Фиорентина - Вест Хэм: прогноз на финал Лиги конференций
Европа09:32
Ювентус заинтересован в подписании защитника Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK