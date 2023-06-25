Самый молодой MVP в истории НБА выйдет на рынок свободных агентов

Нью-Йорк не стал пользоваться командной опцией, чтобы сохранить игрока еще на сезон.

Нью-Йорк не будет использовать опцию команды в контракте Деррика Роуза, сообщает ESPN.

По этой опции 34-летний разыгрывающий должен был получить 15,6 миллиона долларов за следующий сезон.

Теперь же самый молодой MVP в истории НБА станет неограниченно свободным агентом и выйдет на рынок.

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Из-за травм он выпал из ротации команды Тома Тибодо, потеряв свой статус ролевика. В прошедшем сезоне Деррик Роуз провел всего 27 матчей, в которых в среднем набирал 5,6 очка, 1,5 подбора и 1,7 передачи.

Напомним, что Деррик Роуз был выбран Чикаго под первым пиком на драфте 2008 года.