Украинский центровой сыграет в Летней лиге НБА

Дмитрий Скапинцев был включен в состав Никс.

Нью-Йорк Никс объявили состав своей команды на Летнюю лигу НБА, которая в ближайшие дни пройдет в Лас-Вегасе.

Попал в него и 25-летний украинский центровой Дмитрий Скапинцев.

Summer Knicks are ready for Vegas 🔒 pic.twitter.com/ShiYpfS246 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) July 3, 2023

Прошлый сезон 216-сантиметровый баскетболист провел в составе фарм-клуба Нью-Йорка в Дж-Лиге Вестчестер Никс. В среднем за матч он проводил на паркете 19 минут и набирал по 8,4 очка, 6,1 каблука и 1,8 ассиста.

Ранее мы рассказывали о лучшем матче Скапинцева в рамках Лиги развития НБА.