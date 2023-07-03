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Баскетбол

Украинский центровой сыграет в Летней лиге НБА

Дмитрий Скапинцев был включен в состав Никс.
Вчера, 23:26
Getty Images
Getty Images

Нью-Йорк Никс объявили состав своей команды на Летнюю лигу НБА, которая в ближайшие дни пройдет в Лас-Вегасе.

Попал в него и 25-летний украинский центровой Дмитрий Скапинцев.

Прошлый сезон 216-сантиметровый баскетболист провел в составе фарм-клуба Нью-Йорка в Дж-Лиге Вестчестер Никс. В среднем за матч он проводил на паркете 19 минут и набирал по 8,4 очка, 6,1 каблука и 1,8 ассиста.

Ранее мы рассказывали о лучшем матче Скапинцева в рамках Лиги развития НБА.


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