Скапинцев провел рекордный матч в Лиге развития НБА, но его команда проиграла

Баскетболист клуба G-лиги Вестчестер Никс Дмитрий Скапинцев отыграл индивидуально сильный матч против Колледж Пар Скайхокс.

24-летний центровой вышел в стартовой пятерке и за 28 отведенных ему минут реализовал 9 из 14 бросков с игры, набрав 18 баллов.

Это рекорд результативности для Дмитрия, который неделю назад набрал 15 очков.

Также на счету украинца в этом матче 7 подборов, из которых целых пять на чужом щите, два ассиста и один перехват.

Тем не менее, Вестчестер Никс проиграли этот матч, а главным героем стал непосредственно соперник Дмитрия – центровой Гиорги Бежанишвили, отметившийся дабл-даблом из 30 очков и 12 подборов.