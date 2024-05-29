Сын Леброна примет участие в драфте НБА

Бронни Джеймс не будет снимать свою кандидатуру.

Сын Леброна Джеймса Брони Джеймс примет участие в драфте НБА в этом году, пишет Bleacher Report.

В среду, 29 мая, истекает срок для того, чтобы снять свою кандидатуру с драфта НБА. Бронни принял окончательное решение не делать этого.

Баскетболист провел неуверенный сезон в NCAA, что по мнению экспертов снижало его шансы, однако в мае Бронни вернул себе часть позиций, хорошо показав себя в драфт-комбайне НБА в Чикаго.

"Бронни действительно перспективный кандидат, у которого есть много возможностей для роста. Я не возлагаю на Бронни нереалистичных надежд. Он далек от того, чтобы считаться совершенным игроком. Но у него отличный старт. У него хорошие позиции", - сказал агент Леброна Рич Пол.

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