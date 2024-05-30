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Баскетбол

Кливленд определился с главными кандидатами на пост тренера

Оба специалиста на данный момент работают ассистентами тренеров на Западе.
Вчера, 19:27
Кенни Аткинсон / Getty Images
Кенни Аткинсон / Getty Images

Кливленд Кавальерс начали процесс собеседования на вакансию главного тренера франшизы.

Как сообщает ESPN, чемпионы НБА 2016 года получили разрешение на то, чтобы побеседовать с двумя кандидатами: Кенни Аткинсоном и Джеймсом Боррего.

Последние три года Аткинсон провел в роли ассистента Стива Керра в Голден Стэйт. До этого он работал тренером Бруклина на протяжении чуть больше трех лет, после чего один сезон был ассистентом Тайрона Лю в Клипперс.

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Боррего в свою очередь работает помощником Уилли Грина в Новом Орлеане. Ранее он на протяжении трех сезонов возглавлял Шарлотт.

Напомним, что недавно Кливленд Кавальерс отправили в отставку Джей Би Бикерстаффа с поста главного тренера сразу после вылета команды из второго раунда плей-офф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс Джеймс Боррего Кенни Аткинсон

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