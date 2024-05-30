Кливленд определился с главными кандидатами на пост тренера

Оба специалиста на данный момент работают ассистентами тренеров на Западе.

Кливленд Кавальерс начали процесс собеседования на вакансию главного тренера франшизы.

Как сообщает ESPN, чемпионы НБА 2016 года получили разрешение на то, чтобы побеседовать с двумя кандидатами: Кенни Аткинсоном и Джеймсом Боррего.

Последние три года Аткинсон провел в роли ассистента Стива Керра в Голден Стэйт. До этого он работал тренером Бруклина на протяжении чуть больше трех лет, после чего один сезон был ассистентом Тайрона Лю в Клипперс.

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Боррего в свою очередь работает помощником Уилли Грина в Новом Орлеане. Ранее он на протяжении трех сезонов возглавлял Шарлотт.

Напомним, что недавно Кливленд Кавальерс отправили в отставку Джей Би Бикерстаффа с поста главного тренера сразу после вылета команды из второго раунда плей-офф.

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