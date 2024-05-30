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Баскетбол

Лос-Анджелес Клипперс подписали новый контракт с Тайроном Лю

На фоне интереса к наставнику со стороны Лейкерс, "парусники" сделали его одним из самых высокооплачиваемых специалистов в НБА.
Вчера, 17:31
Тайрон Лю / Getty Images
Тайрон Лю / Getty Images

Лос-Анджелес Клипперс продлили контракт с главным тренером Тайроном Лю, сообщает официальный сайт НБА.

По информации источника, стороны подписали 5-летнее соглашение, по которому Лю будет зарабатывать 14 миллионов долларов в год, что сделало его одним из самых высокооплачиваемых специалистов в лиге.

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"Это то место, где я хочу быть. Мне нравилось тренировать эту команду последние четыре года, и я рад вступить в новую эру в Intuit Dome (новая арена клуба)", - сказал Лю в своем заявлении.

"Я благодарен Стиву (Балмеру), Лоуренсу (Фрэнку) и всей организации за предоставленную возможность. С нашей собственностью, фронт-офисом, составом, персоналом и ареной у нас есть все преимущества, необходимые для победы в настоящем и будущем, и я уверен, что мы это сделаем".

За четыре сезона в команде Лю привел ее к 184 победам в регулярном сезоне при 134 поражениях, включая три выхода в постсезон и первый в истории франшизы выход в финал Западной конференции в 2021 году.

В прошлом сезоне Клипперс продемонстрировали результат 51–31 и в третий раз в истории франшизы выиграли Тихоокеанский дивизион.

"Парусники" стремились обезопасить себя от потенциальной потери тренера, ведь им серьезно интересовались соседи по городу, Лейкерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Тайрон Лю

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