iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Кливленд уволил тренера, несмотря на выход в полуфинал Восточной конференции

Организация решила прекратить сотрудничество, которое продлилось пять сезонов.
Сегодня, 19:57
Джей Би Бикерстафф / Getty Images
Джей Би Бикерстафф / Getty Images

Несмотря на то, что команда впервые за шесть сезонов вышла в полуфинал Восточной конференции, Кливленд Кавальерс приняли решение уволить Джей Би Бикерстаффа с поста тренера команды, сообщает ESPN.

В первом раунде плей-офф Кливленд в семи матчах одолел Орландо, после чего уступил победителю регулярки Бостону со счетом 1-4.

Джей Би Бикерстафф начал свою работу с Кливлендом в мае 2019 года, став ассистентом Джона Билайна. После увольнение тренера, Бикерстафф был назначен временным тренером в феврале 2020 года, а уже в марте того же года клуб дал ему многолетний контракт.

За пять сезонов команда под его руководством выиграла 170 матчей при 159 поражениях (0,517).

Читай также: Дончич может подписать с Далласом самый дорогой контракт в истории НБА

Теперь президент по баскетбольным операциям Коби Альтман и генеральный менеджер Майк Гэнси займутся поиском тренера, который, по их мнению, сможет вывести Кливленд как минимум в финал Востока.

Сообщается, что главным претендентом на пост является нынешний ассистент Стива Керра в Голден Стэйт и бывший тренер Бруклина Кенни Аткинсон.

Стоит отметить, что увольнение Джей Би Бикерстаффа стало уже пятой тренерской отставкой по итогам сезона. Ранее от своих тренеров избавились Бруклин, Шарлотт, Лейкерс и Финикс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс Джей Би Бикерстафф

Статьи по теме

Владелец Кливленда "ни за что не обменяет" Митчелла в Лейкерс Владелец Кливленда "ни за что не обменяет" Митчелла в Лейкерс
Лидер Кливленда пропустит решающий матч серии плей-офф против Бостона Лидер Кливленда пропустит решающий матч серии плей-офф против Бостона
ЛеБрон с бутылкой вина посетил игру Кливленда с Бостоном ЛеБрон с бутылкой вина посетил игру Кливленда с Бостоном
НБА: Даллас повел в серии с Оклахомой, а Бостон с Кливлендом НБА: Даллас повел в серии с Оклахомой, а Бостон с Кливлендом
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:23
Бенфика Трубина выкупит воспитанника Манчестер Юнайтед
Формула 121:22
Семья Шумахера выиграла суд у журнала, опубликовавшего фейковое интервью с гонщиком
Европа20:54
Полноценный трансфер Санчо в Боруссию Д маловероятен из-за условий Манчестер Юнайтед
Европа20:50
"В футболе нет невозможного": Пушич высказался о возвращении в Фейеноорд
Украина20:35
Украинский баскетболист вернулся в команду NCAA
Украина20:09
Украина проиграла второй матч на чемпионате Европы U-17
Европа19:58
Тренер Жироны: Попробуем помочь Довбику выиграть звание лучшего бомбардира Ла Лиги
НБА19:57
Кливленд уволил тренера, несмотря на выход в полуфинал Восточной конференции
НБА19:38
Браун, Йокич и Бил - обладатели самых дорогих контрактов НБА
НБА19:34
Дончич может подписать с Далласом самый дорогой контракт в истории НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK