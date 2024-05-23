Кливленд уволил тренера, несмотря на выход в полуфинал Восточной конференции

Несмотря на то, что команда впервые за шесть сезонов вышла в полуфинал Восточной конференции, Кливленд Кавальерс приняли решение уволить Джей Би Бикерстаффа с поста тренера команды, сообщает ESPN.

В первом раунде плей-офф Кливленд в семи матчах одолел Орландо, после чего уступил победителю регулярки Бостону со счетом 1-4.

Джей Би Бикерстафф начал свою работу с Кливлендом в мае 2019 года, став ассистентом Джона Билайна. После увольнение тренера, Бикерстафф был назначен временным тренером в феврале 2020 года, а уже в марте того же года клуб дал ему многолетний контракт.

За пять сезонов команда под его руководством выиграла 170 матчей при 159 поражениях (0,517).

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Теперь президент по баскетбольным операциям Коби Альтман и генеральный менеджер Майк Гэнси займутся поиском тренера, который, по их мнению, сможет вывести Кливленд как минимум в финал Востока.

Сообщается, что главным претендентом на пост является нынешний ассистент Стива Керра в Голден Стэйт и бывший тренер Бруклина Кенни Аткинсон.

Стоит отметить, что увольнение Джей Би Бикерстаффа стало уже пятой тренерской отставкой по итогам сезона. Ранее от своих тренеров избавились Бруклин, Шарлотт, Лейкерс и Финикс.

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