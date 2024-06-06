Последний шанс дуэта Тейтум-Браун, месть Ирвинга и звездный час Дончича: анонс Финала НБА Бостон - Даллас

Вот и настал тот самый момент, к которому Национальная баскетбольная ассоциация шла весь сезон - финальная серия за звание чемпиона лиги.

На решающей стадии кампании собрались сильнейшие команды Восточной и Западной конференций, которые так не похожи друг на друга.

На счету Бостона шесть попаданий в финал Востока и два попадания в Финал НБА за последние восемь лет. Даллас же вышел лишь в третий в истории франшизы Финал НБА.

Селтикс идут за своим восемнадцатым чемпионским титулом, Маверикс претендуют лишь на свой второй кубок Ларри О'Брайена.

В связи с началом финальной серии НБА SPORT рассмотрел обе команды, их путь к Финалу и сделал прогноз на эту серию.

Бостон - Даллас

Игра №1: 07.06, 03:30

Игра №2: 10.06, 03:00

Игра №3: 13.06, 03:30

Игра №4: 15.06, 03:30

Игра №5: 18.06, 03:30*

Игра №6: 21.06, 03:30*

Игра №7: 24.06, 03:30*

* - если понадобится

Лука Дончич и Джейлен Браун / Источник: Getty Images

Путь Бостона к Финалу

Вовсе не просто так в Интернете шутят, что для Бостона его путь к финальной серии стал легкой прогулкой. И по большому счету все так и было.

Дело не в том, против каких соперников играла команда Джо Маззуллы. Дело в том, в каком состоянии они находились.

Судите сами. Майами был обыгран в пяти матчах, в которых не было Джимми Батлера. Кливленд не смог рассчитывать на Донована Митчелла и Джарретта Аллена. А во втором матче серии с Индианой травму получил Тайриз Халибертон.

Так уж сложилось, что все соперники "кельтов" играли без своей главной звезды. В то же самое время сам Бостон не мог рассчитывать лишь на Кристапса Порзингиса.

Джейсон Тейтум / Источник: Getty Images

Благодаря посеву и количеству пропущенных игр из-за травм соперников, Бостон прошел самый легкий путь к финалу за последние 25 лет.

Селтикс прошли всю конференцию за 14 матчей, и в девяти из них у соперника не было игрока уровня Матча всех звезд.

Путь Далласа к Финалу

А вот у Далласа все было далеко не все так легко.

Маверикс прошли через более тернистый путь, пройдя более серьезный соперников: в шести матчах были обыграны звездные ветераны Клипперс и главная сенсация сезона Оклахома, выигравшая Запад.

В финале конференции Мавс достаточно легко одолели Миннесоту, которая ранее выбила из плей-офф Денвер, действующего чемпиона.

Кайри Ирвинг / Источник: Getty Images

ТОП-история: Ирвинг возвращается в Бостон, Порзингис - в Даллас

Очень интересная параллель с возвращениями игроков в город, в котором они когда-то выступали. Но, очевидно, что история Кайри Ирвинга более интересная.

Решив, так сказать, "выйти из тени" ЛеБрона Джеймса, Кайри присоединился к Бостону в 2017 году. В первом же сезоне Бостон финишировал вторым на Востоке.

Однако в плей-офф команду повели молодые Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, ведь Ирвинг в тот момент был травмирован. В финале конференции Селтикс проиграли Кливленду.

Командно это был успех, но в индивидуальном плане выступления как такового не получилось. В следующем сезоне все было наоборот: Ирвинг был здоров, но Бостон проиграл Милуоки в пяти матчах во втором раунде.

Но завязка той ненависти, которую фанаты Бостона испытывают к Кайри, произошла в октябре 2018 года.

Тогда Ирвинг, стоя с микрофоном в центре площадки сказал: "Я планирую переподписаться с Бостоном следующим летом". Эти слова вызвали неописуемый восторг у всех, кто находился на арене в тот вечер.

Но, как мы все прекрасно знаем, этого не произошло. Летом 2019 года, несмотря на свое обещание, Кайри вышел на рынок свободных агентов и подписал контракт с Бруклином.

После этого отношения баскетболиста и болельщиков прошли точку невозврата: каждый раз, как он приезжает в Бостон, его принимают там очень "тепло".

Впервые Кайри приехал в Бостон лишь через год - все матчи сезонной серии 2019/20 он пропустил из-за травмы плеча. Но фанаты ничего не забыли.

Как и не забыл сам игрок, который еще спустя год не сдержался и показал поклонникам "кельтов" на Ти-Ди Гарден средний палец. Причем это произошло дважды, еще и во время первого матча плей-офф.

По самоотдаче в той игре к Кайри не было никаких вопросов: 39 очков, 6 подборов, 5 передач, 4 перехвата. Вот только ту серию помнят лишь по двум моментам: средние пальцы Ирвинга и победа Бостона 4-0.

То был провал звездного трио Ирвинг-Дюрант-Харден, которое развалится уже по ходу следующей же кампании. Кайри до дедлайна обменов перейдет в Даллас, где он словно нашел то место, где он может быть собой, его никто не достает и он может просто играть в баскетбол.

Можно сказать, что Ирвинг повзрослел и переосмыслил то, что он сделал. Недавно он признал, что ему не стоило показывать фанатам средние пальцы.

Я тогда немного потерял голову. И это было не лучшим отражением того, кем я являюсь на самом деле. Это было не лучшим примером с моей стороны по отношению к следующему поколению. Не лучшим примером того, как надо контролировать свои эмоции в такой среде, независимо от того, что люди выкрикивают ​​в ваш адрес".

Никто не сомневается, что его ждет очередной "теплый" прием. Вопрос лишь заключается в том, как он на него отреагирует: у него сдадут нервы или он выплеснет все свои эмоции на площадке, уничтожив оборону соперника. Если он сконцентрируется и выберет второй вариант, это будет оооочень интересное зрелище.

Кайри Ирвинг / Источник: Getty Images

На фоне этой истории случай Кристапса Порзингиса не выглядит увлекательно. Да и не должен он таким выглядеть, ведь это не история ненависти, у фанатов нет никаких претензий к "Единорогу". Просто так сложилось.

Когда Порзи сформировал дуэт с Лукой Дончичем, казалось, что это именно то, что и нужно было Маверикс для успеха. Однако они так и не смогли создать нечто особенное.

Были разговоры о том, что латвийский бигмен был недоволен тем, как его использовали, что ему не давали играть так, чтобы он демонстрировал свой максимум. Якобы это было сделано в угоду Луке.

Даже писали, что между европейцами был конфликт, который и повлиял на будущее Кристапса в команде. Оба баскетболиста, конечно же, это отрицали.

И есть причины им все-таки верить. Потому что в баскетболе так временами случается, что два игрока просто не могут взаимодействовать в одной команде. Именно так произошло в случае Порзингиса и Дончича.

Лука Дончич и Кристапс Порзингис / Источник: Getty Images

Сравнение команд

Бостон - единственная команда лиги, которая в этом году выиграла 64 матча в регулярке. Бостон обладает лучшим нападением лиги и ТОП-5 обороной. Он доминировал в регулярном сезоне и доминирует в постсезоне.

Чемпионский титул лишний раз доказал бы все это: Бостон - лучшая команда лиги. Но и у лучшей команды лиги бывают проблемы.

Главная проблема, которая сразу же бросается в глаза - уязвимость. У "кельтов" возникают трудности с тем, чтобы сохранить огромный отрыв по ходу матча. Как только соперник начинает отыгрывать отставание, Селтикс теряются.

У Бостона практически не было напряженных матчей в плей-офф. Команда либо выигрывает с комфортным запасом, либо проигрывает в таком же стиле. Клатч был лишь в двух последним встречах с Индианой.

Впервые за весь плей-офф Бостон встретится с командой, которая заметно талантливее, обладает более глубоким ростером и просто лучше, чем предыдущие соперники "кельтов".

Впервые за весь плей-офф у Бостона не будет лучшего игрока серии. Эта честь достается Луке Дончичу. И впервые за весь плей-офф Бостон встретится со здоровой баскетбольной командой.

Именно такой же была ситуация в 2022 году, когда Селтикс проиграли Голден Стэйт (2-4). Бостон был лучшей командой, с лучшей скамейкой, но лучший игрок серии Стеф Карри взял на себя роль того, кто оставил соперника ни с чем.

Стеф Карри / Источник: Getty Images

Интересно вот что. У Бостона была вторая лучшая оборона в лиге. А у кого же была самая лучшая? У Миннесоты, которую Даллас вынес вперед ногами, позволив забрать лишь один матч.

Нестандартные действия Дончича и Ирвинга в нападении могут повлечь за собой некую панику в рядах Селтикс. Те же в свою очередь должны пользоваться одним из своих главных оружий - трехочковые броски.

У Бостона бросают все игроки, включая больших (Порзингис, Хорфорд). Маверикс атакуют из-за дуги чуть реже (16,5 реализованных бросков на 42,5 попыток у Бостона против 14,6 и 39,5 у Мавс). Там игроки чаще атакуют кольцо, набрасывая не Дерека Лайвли и Дэниэла Гэффорда.

По ходу плей-офф скамейка Бостона как-то разочаровывает: Пэйтон Притчард, Сэм Хаузер, Ошай Бриccетт и Ксавье Тиллман не впечатляют. Поэтому ротация укоротится до условных шести игроков (Тейтум, Браун, Порзингис, Холидей, Уайт, Хорфорд).

В то же самое время у Далласа стартовая пятерка менее сильная, но как же хорошо выходят Джейден Харди и Дерек Лайвли. Да, Тим Хардуэй сдал, но вовремя вернулся Макси Клебер.

Стоит выделить два очень важных противостояния. Первое, оно же и самое главное - Джо Маззулла против Джейсона Кидда.

Статистика Маззуллы против Кидда просто идеальная четыре победы из четырех, причем во всех Бостон побеждал с разницей минимум в девять очков. До этого Даллас выиграл у Бостона четыре раза подряд.

Джо Маззулла / Источник: Getty Images

Но у этого есть вполне логическое объяснение: Даллас продолжал находиться в процессе перестройки и осознания того, как создать идеальную связь между Дончичем и Ирвингом. Сейчас все будет совсем иначе.

К слову об Ирвинге. Ожидается его противостояние на паркете с одним из лучших оборонительных игроков НБА в лице Джру Холидея.

Еще год назад казалось, что Селтикс обладают классным защитником, которым был Маркус Смарт. После того, как к команде добавился Порзингис, она стала еще лучше. Но затем Смарта поменяли на Холидея и, по факту, это сделало Бостон еще сильнее.

Но Ирвинг - один из лучших, если не лучший дриблер за всю историю баскетбола. Он не раз демонстрировал, что для него нет непроходимых соперников, даже если против него сдваиваются.

Джру Холидей и Кайри Ирвинг / Источник: Getty Images

Влияние Бруклина на Финал

Забавно, но на обоих участников Финала НБА повлияла третья сторона. И нет, это не случай с мотивацией третьей стороной, как в нашей родной и любимой УПЛ.

Как-то в 2013 году фронт-офис Бостона провернул, как оказалось, гениальную сделку. Селтикс отправили стареющих Кевина Гарнетта и Пола Пирса в Бруклин.

Взамен они получили активы, одним из которых был пик, ставший впоследствии выбором Джейлена Брауна на драфте 2016 года. "Кельты" также получили право на обмен пиками с Филадельфией в первом раунде 2017 года - это был выбор Джейсона Тейтума.

В том пакете был еще и пик первого раунда 2018 года, который Бостон использовал при обмене Кайри Ирвинга из Кливленда. Теперь же Кайри играет за Даллас, пройдя до этого через сам Бруклин. Вот такой мелкий, но забавный факт.

Бонус: Святослав Михайлюк - сыграет или нет?

Здесь все довольно просто и очевидно: как и в предыдущих матчах, Святослав не будет использоваться Маззуллой в 99% случаев.

Единственный вариант, при котором мы сможем увидеть украинца на паркете, это если Бостон будет выносить Даллас +20 очков в четвертой четверти.

Тогда оба тренера, скорее всего, выпустят на площадку резерв, дав отдохнуть лидерам. Вот тогда Михайлюк и сможет получить свои три-четыре минуты и несколько бросков.

Святослав Михайлюк / Источник: Getty Images

Интересные факты

Бостон может стать чемпионом НБА в восемнадцатый раз, что будет новым рекордом лиги;

Даллас вышел в свой третий финал: в 2006 году уступил Майами (2-4), в 2011 году обыграл Майами (4-2), выиграв свое первое чемпионство

Лука Дончич стал первым лучшим скорером регулярки, который вышел в Финал НБА, со времен Стефа Карри (2016);

Дончич может также стать первым лучшим скорером регулярки со времен Шакила О'Нила (2000), которому удалось стать чемпионом;

Джо Маззулла в возрасте 35 лет стал самым молодым тренером в истории НБА, который дошел до Финала;

Джру Холидей, Кайри Ирвинг и Маркифф Моррис - единственные игроки на обе команды, которые имеют чемпионский перстень;

Мазулла и Кидд выиграли пять из шести серий в качестве главных тренеров своих нынешних команд;

Даллас - шестая команда в истории НБА, которая вышла в Финал, будучи с пятым номером посева или ниже. Лишь одна команда в этом случае стала чемпионом (Хьюстон свипнул Орландо в 1995 году);

Святослав Михайлюк - второй украинец после Станислава Медведенко (2001, 2002, 2004), попавший в Финал НБА. Он также может стать лишь вторым украинцем-чемпионом НБА (Медведенко в 2001 и 2002 годах).

Коби Брайант и Станислав Медведенко / Источник: Getty Images

Прогноз

На бумаге у Бостона потрясающий состав, стартовую пятерку можно назвать чуть ли не лучшей в лиге. Плюс у этого состава больше коллективного опыта на этом уровне баскетбола, чем у Далласа.

Но вот в плане ролевых игроков преимущество у Маверикс. И часто случается так, что именно ролевики делают разницу, необходимую для победы.

Задача Бостона - стать чемпионом, чтобы прекратились вопросы относительно того, а могут ли Тейтум и Браун вместе принести команде титул.

За семь совместных лет он пять раз дошли до финала Востока, дважды вышли в Финал. Но если за все это время они не возьмут ни одного кубка, то вопрос об обмене одного из них загорится с новой силой.

Даллас выступает в роли андердога, и поэтому на команду идет куда меньше давления. Она очень молодая: если не учитывать 32-летнего Ирвинга, средний возраст лучших шести игроков составляет всего 23 года.

С рациональной точки зрения очевидно, что побеждать должен Бостон, который лучше как команда, как единое целое. Конечно, в баскетболе часто происходит что-то неожиданное, что влияет на исход серии (чаще всего это травма звезды).

В этом случае все идет к тому, что Селтикс все же выиграют свой 18-й титул, оторвутся от Лейкерс и станут единоличными обладателями рекорда НБА.

Но душой автор будет поддерживать Маверикс, которые прошли более тяжелый путь, демонстрируют более веселый баскетбол и обладают более яркими личностями. Команда Джейсона Кидда может воспользоваться некой расслабленностью оппонента, который в этом постсезоне еще ни разу не встретил достойную оппозицию.

Да и если Дончич станет чемпионом, хочется послушать дебаты о том, кто же лучший европеец в истории НБА.

Прогноз ISPORT: рациональный - победа Бостона 4-2, душевный - победа Далласа 4-3.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!