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Баскетбол

Суперзвезда НБА пропустит Матч всех звезд

Лидер Милуоки не сможет принять участие в звездном уикенде.
Сегодня, 19:21
Яннис Адетокунбо / Getty Images
Яннис Адетокунбо / Getty Images

Яннис Адетокунбо не сыграет в Матче всех звезд НБА-2025. Тяжелый форвард Милуоки получил повреждение, сообщает инсайдер Шемс Чарания в X.

Грек потянул икроножную мышцу в противостоянии Бакс с Мемфисом. Степень повреждения Адетокунбо легкий. Однако он вынужден пропустить ориентировочно две недели.

Как следствие, лидер Милуоки пропустит шоу в Сан-Франциско. Грядущий звездный уикенд должен был стать девятым в карьере греческого баскетболиста.

К слову, функционер Далласа отреагировал на слухи о переезде команды в Лас-Вегас.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Яннис Адетокунбо Матч всех звезд НБА

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