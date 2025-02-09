Суперзвезда НБА пропустит Матч всех звезд
Лидер Милуоки не сможет принять участие в звездном уикенде.
Яннис Адетокунбо не сыграет в Матче всех звезд НБА-2025. Тяжелый форвард Милуоки получил повреждение, сообщает инсайдер Шемс Чарания в X.
Грек потянул икроножную мышцу в противостоянии Бакс с Мемфисом. Степень повреждения Адетокунбо легкий. Однако он вынужден пропустить ориентировочно две недели.
Как следствие, лидер Милуоки пропустит шоу в Сан-Франциско. Грядущий звездный уикенд должен был стать девятым в карьере греческого баскетболиста.
К слову, функционер Далласа отреагировал на слухи о переезде команды в Лас-Вегас.
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