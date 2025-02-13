iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

"Поставили в сложное положение": наставник Лейкерс оценил дебют Леня

Главный тренер Лос-Анджелес Лейкерс с оговорками доволен выступлением украинца.
Сегодня, 10:50
Джей Джей Редик / Getty Images
Джей Джей Редик / Getty Images

Джей Джей Редик поделился соображениями о первом матче Алексея Леня в майке "озерников". Украинский центровой провел 22 минуты против Юты (119:131).

"Я считаю, что он сыграл нормально. Знаете, в этом сезоне было немало таких моментов, когда нам приходилось ставить игроков в сложные ситуации".

Нам приходилось выпускать игроков в непростые моменты, приходилось ставить Алекса в сложное положение. Но он справился", – заявил Редик YouTube-каналу Dung Beo.

Лень начал поединок против "джазменов" на скамейке запасных. Позже он получил немало игрового времени и успел набрать 4 очка, сделать 7 подборов и отдать 2 передачи. По показателю "плюс-минус" результат центрового отрицательный (-9).

Кстати, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Джей Джей Редик Алексей Лень

Статьи по теме

Лень в дебюте не спас Лейкерс от поражения Юте Михайлюка Лень в дебюте не спас Лейкерс от поражения Юте Михайлюка
Лень подписал минимальный контракт с Лейкерс Лень подписал минимальный контракт с Лейкерс
Не Индиана: Лень получил роскошный вариант продолжения карьеры Не Индиана: Лень получил роскошный вариант продолжения карьеры
Тоттенхэм заинтересовал инвесторов с Ближнего Востока Тоттенхэм заинтересовал инвесторов с Ближнего Востока
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в Швейцарии стартовал чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа13:58
Тоттенхэм заинтересовал инвесторов с Ближнего Востока
Бокс13:40
"Крутой мегобой": Беринчик назвал желаемого соперника в случае победы над Кишоном Дэвисом
Украина13:35
Календарь Шахтера: "горняки" встретятся с участником Лиги Европы в спарринге
Лига конференций13:10
Лига конференций: Гент – Бетис, матчи Копенгагена и Панатинаикоса
Формула 113:00
"Наш семейный дизайн": Ферстаппен представил шлем на сезон-2025
Бокс12:50
Промоутер Усика отреагировал на то, что Александр завершит карьеру через два боя
Бокс12:29
Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Теннис12:20
Костюк сыграет с Анисимовой в четвертьфинале турнира в Катаре
Бокс12:00
Беринчик сделал прогноз на бой Альварес - Кроуфорд
Европа11:52
Многолетний соратник Шевченко получил должность в Милане
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK