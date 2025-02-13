"Поставили в сложное положение": наставник Лейкерс оценил дебют Леня

Джей Джей Редик поделился соображениями о первом матче Алексея Леня в майке "озерников". Украинский центровой провел 22 минуты против Юты (119:131).

"Я считаю, что он сыграл нормально. Знаете, в этом сезоне было немало таких моментов, когда нам приходилось ставить игроков в сложные ситуации".

Нам приходилось выпускать игроков в непростые моменты, приходилось ставить Алекса в сложное положение. Но он справился", – заявил Редик YouTube-каналу Dung Beo.

Лень начал поединок против "джазменов" на скамейке запасных. Позже он получил немало игрового времени и успел набрать 4 очка, сделать 7 подборов и отдать 2 передачи. По показателю "плюс-минус" результат центрового отрицательный (-9).

Кстати, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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