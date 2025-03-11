Украинец стал игроком года конференции NCAA
Уроженец Киева закрепил шансы быть выбранным на драфте НБА этого года.
Защитник Вирджинии Максим Шульга завоевал звание игрока года. Украинский баскетболист стал лучшим в конференции Atlantic 10 Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), сообщает официальный сайт клуба.
Шульга помог Рэмс финишировать первыми по итогам регулярного первенства. Команда украинца одержала 25 побед и потерпела всего шесть поражений. Средние цифры защитника – 15.5 очков, 5.9 подборов, 3.8 передач.
14 марта Вирджиния Шульги начнет выступления в плей-офф. Первый соперник Рэмс определится в противостоянии Сент-Бонавентюра и Дюкейна.
Кстати, ранее Карри согласился на работу в NCAA.
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