Португалия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации на Евробаскет 24.02.2025

В понедельник, 24 февраля, команда Айнарса Багатскиса проведет свой последний поединок в отборе на чемпионат Европы-2025.

Соперником украинской сборной станет команда Португалии. В первом круге Украина уступила (77:79).

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Матч Португалия - Украина состоится в Порту (Португалия). Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия - Украина

Трансляция матча Португалия - Украина будет доступна в этой новости 24 февраля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:00 по Киеву.

Наша сборная уже потеряла все шансы выйти на Евробаскет. Португалия впервые за 14 лет отобралась на турнир.

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