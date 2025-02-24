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Баскетбол

Португалия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации на Евробаскет 24.02.2025

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальной баскетбольной команды.
Сегодня, 13:35
Португалия - Украина / ФБУ
Португалия - Украина / ФБУ

В понедельник, 24 февраля, команда Айнарса Багатскиса проведет свой последний поединок в отборе на чемпионат Европы-2025.

Соперником украинской сборной станет команда Португалии. В первом круге Украина уступила (77:79).

Читай также: Украина потеряла шансы квалифицироваться на Евробаскет-2025, уступив Словении

Матч Португалия - Украина состоится в Порту (Португалия). Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия - Украина 

Трансляция матча Португалия - Украина будет доступна в этой новости 24 февраля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:00 по Киеву.

Наша сборная уже потеряла все шансы выйти на Евробаскет. Португалия впервые за 14 лет отобралась на турнир.

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