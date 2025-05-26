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Баскетбол

Легенда европейской сборной завершил карьеру в национальной команде

Серхио Юль играл за "Фурию роха" 16 лет.
Вчера, 23:11       Автор: Василий Медвидь
Серхио Люль / Getty Images
Серхио Люль / Getty Images

Легендарный для Испании баскетболист Серхио Юль объявил о завершении карьеры в сборной.

Серхио играл за «Фурию роха» с 2009 года и провел 173 матча, последний раз он выходил на паркет на Олимпийских Играх в Париже.

Люль завоевал 7 наград с национальной командой. Три золота Евробаскета, золото Чемпионата мира, бронзу Евробаскета и серебро и бронзу Олимпийских Игр в 2012 и 2016 годах.

Кроме прочего, игрок также завоевал кучу клубных трофеев, в частности, 7 раз выигрывал чемпионат Испании, 9 раз Суперкубок, 6 раз Кубок. Также он трижды становился победителем Евролиги.

Напомним, ранее сообщалось, что перспективные братья Томпсоны хотят выступать за экзотическую сборную.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании по баскетболу

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